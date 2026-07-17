Nevěsta se fotografiemi z obřadu pochlubila na sociálních sítích, přičemž do popisku uvedla pouze „Mr. & Mrs. Hronek“. Pro svůj velký den si vybrala krajkové šaty střihu mořská panna s odhalenými rameny doplněné krajkovými rukavicemi bez prstů a dlouhým závojem, ženich zvolil světlý oblek a světle hnědé semišové boty.
Obřad proběhl pod širým nebem v zámeckém parku. Novomanželský polibek doprovodila působivá zelená denní pyrotechnika.
Už během víkendu se na internetu objevila také videa ze svatební hostiny natočená mobilním telefonem. Na jednom ze záběrů Hronek děkoval hostům, kteří na jeho svatbu dorazili až ze zámoří.
Mezi pozvanými měly být i hvězdy NHL včetně letošního olympijského vítěze Quinna Hughese.