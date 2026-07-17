Hokejista Hronek se oženil. Partnerku si vzal na zámku, mezi hosty byl i Hughes

Autor:
  13:54
Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové

Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové | foto: Instagram/@hronek_dominika

Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové
Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové
Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové
Filip Hronek se se spoluhráči raduje z gólu proti Finsku ve čtvrtfinále MS...
10 fotografií
Český hokejový reprezentant Filip Hronek se oženil. Obránce Vancouveru si o víkendu vzal modelku a II. vicemiss České republiky z roku 2019 Dominiku Benákovou. Svatba se konala o víkendu na zámku Mcely.

Nevěsta se fotografiemi z obřadu pochlubila na sociálních sítích, přičemž do popisku uvedla pouze „Mr. & Mrs. Hronek“. Pro svůj velký den si vybrala krajkové šaty střihu mořská panna s odhalenými rameny doplněné krajkovými rukavicemi bez prstů a dlouhým závojem, ženich zvolil světlý oblek a světle hnědé semišové boty.

Obřad proběhl pod širým nebem v zámeckém parku. Novomanželský polibek doprovodila působivá zelená denní pyrotechnika.

Už během víkendu se na internetu objevila také videa ze svatební hostiny natočená mobilním telefonem. Na jednom ze záběrů Hronek děkoval hostům, kteří na jeho svatbu dorazili až ze zámoří.

Mezi pozvanými měly být i hvězdy NHL včetně letošního olympijského vítěze Quinna Hughese.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
St. Pölten vs. LiberecFotbal - - 17. 7. 2026:St. Pölten vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
17. 7. 15:00
  • 4.41
  • 3.93
  • 1.66
Kumstát vs. BoogaardTenis - - 17. 7. 2026:Kumstát vs. Boogaard //www.idnes.cz/sport
17. 7. 15:00
  • 1.74
  • -
  • 2.08
Valdmannová vs. FalejováTenis - - 17. 7. 2026:Valdmannová vs. Falejová //www.idnes.cz/sport
17. 7. 15:30
  • 1.64
  • -
  • 2.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour ONLINE: Nejdelší etapa ročníku. Souboj o únik nekončí, Trek hasí situaci

Sledujeme online
Cyklisté v úniku na Tour de France.

Nejdelší den letošní Tour de France a zároveň brána do pohoří Vogéz. Na peloton čeká ve třinácté etapě 206 kilometrů z Dole do Belfortu. Nejdelší dějství ročníku a jeho závěrečná kopcovitá část...

17. července 2026  13:20,  aktualizováno  14:22

Sparta se na ligu dobře nenaladila. Od soupeře z Dánska dostala pět gólů

Sparťané v přípravě proti Nordsjaellandu dostávají jeden z pěti gólů.

Pro fanoušky sparťanských fotbalistů přiletěla z Německa nemilá zpráva. Týden před startem nového ročníku mužstvo prohrálo oba poslední zápasy na soustředění, navíc v tom posledním od Nordsjaellandu...

17. července 2026  14:15

Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs

Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.

K problematice se nebojí opakovaně vyjadřovat, nebere si servítky. A ohledně možného návratu Rusů do mezinárodního hokeje promluvil obránce Ralfs Freibergs s dlouholetými zkušenostmi s tuzemskou...

17. července 2026  14:10

Hokejista Hronek se oženil. Partnerku si vzal na zámku, mezi hosty byl i Hughes

Svatba Filipa Hronka a Dominiky Benákové

Český hokejový reprezentant Filip Hronek se oženil. Obránce Vancouveru si o víkendu vzal modelku a II. vicemiss České republiky z roku 2019 Dominiku Benákovou. Svatba se konala o víkendu na zámku...

17. července 2026  13:54

PŘEHLEDNĚ: Průvodce týmy Tour. Pád, ve kterém byl i Bittner, vyřadil dva jezdce

Tým UAE Emirates v čele s Tadejem Pogačarem během slavnostní prezentace Tour de...

Celkem 23 týmů a 184 cyklistů se pouští na start letošního 113. ročníku Tour de France. O jaká jména se jedná? Kdo jednotlivé stáje vede, v jaké jsou formě, na jaké cíle míří a kdo z nich kromě lídrů...

17. července 2026  13:24

Zbrojovka přivádí dvě posily. Do Brna míří mistr rakouské ligy z Mali a Vaníček

Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý...

Brněnská Zbrojovka dál posiluje kádr před návratem do nejvyšší soutěže. Po Jaromíru Zmrhalovi, Petru Ševčíkovi či Danielu Vašulínovi získala další dvě zvučná jména. Dres jihomoravského klubu nově...

17. července 2026  12:42

Trávník na stadionu pro finále MS čelí kritice. Bude připravený, ujišťuje FIFA

Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Senegalem.

Hrálo se na něm zatím sedm zápasů a několik hráčů už si stěžovalo na kvalitu trávníku, jenž tam organizátoři před startem turnaje položili. Nic to ale nezměnilo na tom, že v neděli bude MetLife...

17. července 2026  12:20

Pardubice vstupují do nové éry. Mění logo, staví silnější tým a zlevňují vstupenky

Vojtěch Patrák ukazuje nový pardubický dres a logo.

Po poklidné záchraně poklidné léto? Kdepak. Ve fotbalových Pardubicích je před startem nové sezony rušno. Účastník nejvyšší soutěže má novou vizuální identitu, zlevnil vstupné a představil další...

17. července 2026  12:20

Nevykládejte tu nesmysly. Messi odmítl, že by Argentině pomáhali sudí

Lionel Messi během semifinále mistrovství světa.

Nad tou připomínkou novinářů se Lionel Messi jen pousmál a pak lehce ušklíbl. „Že nám pomáhají rozhodčí? Podívejte se, jsme podruhé za sebou ve finále mistrovství světa a to nemůže být náhoda. Určitě...

17. července 2026  11:33

Jak chytit Messiho penaltu? Argentinci našli na hřišti brankářovu lahev s tahákem

Brankář Jordan Pickford během semifinálového zápasu Anglie:Argentina

Když argentinští fotbalisté po středečním semifinále mistrovství světa slavili vítězství nad Anglií, objevili na hřišti zajímavý nález. Ležela tam láhev anglického brankáře Jordana Pickforda s...

17. července 2026  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výzva, které se nebojí. Tomajko se schází s juniory, zatím mu chybí Mrtka či Benák

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Ten posun pro něj představuje obrovskou výzvu. U reprezentační osmnáctky strávil pouze rok a už míří k tolik úspěšným juniorům. „Ale bát se nebudeme,“ říká trenér hokejistů do 20 let Jan Tomajko.

17. července 2026  11:20

Honejsek se vrací: Mohl jsem dokázat víc. Kometu mi někteří neodpustili dodnes

Antonín Honejsek se po třech letech v zahraničí vrací do Česka.

Francie, Rumunsko a naposledy Maďarsko. Z hokejisty Antonína Honejska se v posledních letech stal cestovatel. Teď už se zlínský odchovanec vrací na Moravu a bude tady hrát druhou ligu. Za koho?...

17. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.