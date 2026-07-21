Hokejista Adam Kubík se oženil. Svou partnerku si vzal na statku

Autor:
  10:04
Svatba Adama Kubíka

Svatba Adama Kubíka | foto: Instagram/@adamkubik59

Svatba Adama Kubíka
Svatba Adama Kubíka
Svatba Adama Kubíka
Svatba Adama Kubíka
11 fotografií
Adam Kubík vyměnil hokejový dres za svatební oblek. Sedmadvacetiletý útočník se na statku v Heřmanicích oženil se svou partnerkou Adélou.

Na instagram přidal Adam Kubík několik svatebních snímků, které doplnil pouze datem obřadu - 20. 6. 2026 - a iniciálami „AK“. Novomanželé si řekli své „ano“ na statku v Heřmanicích, oblíbeném svatebním místě.

Nevěsta zvolila jednoduché bílé šaty se zapínáním za krkem a dlouhý závoj. Kubík oblékl světle modrý oblek.

Český útočník působil od roku 2023 v Českých Budějovicích, kde zahájil také sezonu 2025/2026. V lednu zamířil do Plzně, v následujícím ročníku bude oblékat dres rodného Kladna.

Kubík není jediným českým hokejistou, který bude na léto 2026 vzpomínat jako na svatební. Na začátku července se oženil také obránce Vancouveru a český reprezentant Filip Hronek. Na zámku Mcely si vzal svou partnerku Dominiku Benákovou. Mezi hosty nechyběli ani hráči ze zámoří včetně Quinna Hughese.

Hokejista Hronek se oženil. Partnerku si vzal na zámku, mezi hosty byl i Hughes
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Timofejevová vs. SasnovičováTenis - - 21. 7. 2026:Timofejevová vs. Sasnovičová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 11:00
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Parryová vs. HontamaováTenis - - 21. 7. 2026:Parryová vs. Hontamaová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Bartůňková vs. JüanTenis - - 21. 7. 2026:Bartůňková vs. Jüan //www.idnes.cz/sport
21. 7. 11:00
  • 1.23
  • -
  • 4.10
Honová vs. ValentováTenis - - 21. 7. 2026:Honová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 12:30
  • 6.95
  • -
  • 1.09
Samson vs. JointováTenis - - 21. 7. 2026:Samson vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 12:30
  • 2.22
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Trénink jabloneckých fotbalistů, v popředí Jan Chramosta.

Fotbalisty Jablonce čeká kvalifikace o postup do Konferenční ligy. Svou cestu začnou ve druhém předkole proti chorvatskému Varaždínu. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním...

21. července 2026  10:29

Hokejista Adam Kubík se oženil. Svou partnerku si vzal na statku

Svatba Adama Kubíka

Adam Kubík vyměnil hokejový dres za svatební oblek. Sedmadvacetiletý útočník se na statku v Heřmanicích oženil se svou partnerkou Adélou.

21. července 2026  10:04

Pro NHL udělám všechno! Yzerman říkal, že jsem ho zaujal, těší brankáře Oršuláka

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Před minulou sezonou zamířil z karlovarské Energie do kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders sbíral cenné zkušenosti se zámořským hokejem. Na přelomu roku pak Michal Oršulák pomohl české...

21. července 2026

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Hlavně vytrvat. Rekordní dorostenci jsou v Česku. Jak na úspěch navázat?

Veleúspěšná česká výprava z mistrovství Evropy dorostenců v Rieti

Když z dorosteneckého mistrovství Evropy v italském Rieti mířili domů, jejich letadlo nabralo zpoždění, a tak dorazili až k večeru. Že by dlouhé čekání nějak ubralo na úsměvech? Kdepak. „Všichni jsme...

21. července 2026  9:28

Iberia 1999 - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat 2. předkolo Ligy mistrů živě

Děkovačka hráčů Slovanu Bratislava po prohře s AC Milán.

V úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů 2026/2027 se fotbalisté Slovanu Bratislava představí na hřišti gruzínského šampiona FC Iberia 1999. Hraje se v úterý 21. července od 18:00, podívejte se na...

21. července 2026  9:26

Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Jan Dvořák vede v Českých Budějovicích A-tým i B-tým.

Je to pro něj nečekaný vrchol trenérské kariéry. Pětačtyřicetiletý Jan Dvořák loni působil jako asistent u třetiligového B-týmu Dynama. Hráči mu zůstali povětšinou stejní, ale po sestupu áčka a řadě...

21. července 2026  9:20

Nový Pogačar se hledá i pomocí AI. Agent o přestupech, smlouvách a příjmech cyklistů

Premium
Cyklistický agent Tomáš Ježek

Když si rozkliknete profil Slovince Tadeje Pogačara, uvidíte, že má v týmu UAE Emirates podepsáno až do roku 2030. Mathiase Vacka si Lidl-Trek pojistil do roku 2029. A třeba u jeho dánského kolegy...

21. července 2026

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové se chystají na boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole narazí na norské Tromsö. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do hradecké...

21. července 2026

Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Roman Skuhravý je přesvědčený, že nepřesvědčivý výkon z přípravného utkání v Trenčíně nebude mít vliv na sobotní úvodní utkání nového ročníku první ligy ve Zlíně. Ostravští fotbalisté zakončili o...

21. července 2026  8:45

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

21. července 2026  8:34

16. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Remco Evenepoel na časovkářském speciálu.

16. etapa Tour de France 2026 je 26,1 kilometru dlouhá individuální časovka jednotlivců. Trasa vinoucí se kolem Ženevského jezera nabídne náročný zvlněný profil, jenž prověří nejen specialisty této...

21. července 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×