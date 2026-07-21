Na instagram přidal Adam Kubík několik svatebních snímků, které doplnil pouze datem obřadu - 20. 6. 2026 - a iniciálami „AK“. Novomanželé si řekli své „ano“ na statku v Heřmanicích, oblíbeném svatebním místě.
Nevěsta zvolila jednoduché bílé šaty se zapínáním za krkem a dlouhý závoj. Kubík oblékl světle modrý oblek.
Český útočník působil od roku 2023 v Českých Budějovicích, kde zahájil také sezonu 2025/2026. V lednu zamířil do Plzně, v následujícím ročníku bude oblékat dres rodného Kladna.
Kubík není jediným českým hokejistou, který bude na léto 2026 vzpomínat jako na svatební. Na začátku července se oženil také obránce Vancouveru a český reprezentant Filip Hronek. Na zámku Mcely si vzal svou partnerku Dominiku Benákovou. Mezi hosty nechyběli ani hráči ze zámoří včetně Quinna Hughese.
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Hokejista Hronek se oženil. Partnerku si vzal na zámku, mezi hosty byl i Hughes