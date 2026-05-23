Ve videu Jágra během večeře v restauraci natáčí partnerka Dominika Branišová, která s úsměvem komentuje jeho menu slovy: „Dietka. Salátek, tuňáček, pivečko…“
„Tak jsem se krásně držel na tý Floridě,“ povzdechne si bývalý kapitán české reprezentace. Jágr s Branišovou přitom strávili velkou část jara právě ve Spojených státech, kde nechyběli například ani na tenisovém turnaji Miami Open včetně finálového zápasu Jiřího Lehečky proti Janniku Sinnerovi.
Když se ho Branišová zeptá, co se stalo po návratu domů, přijde okamžitá reakce. „Tady jsem se nedržel, tady mi to uteklo,“ přizná Jágr. Na další otázku pak odpoví po svém. „Jsem se koukal na ten hokej, a tak jsem se nudil, že jsem musel začít žrát. Mám o deset kilo navíc,“ vtipkuje čtyřiapadesátiletý hokejista.
A nezůstalo jen u toho. Když se ho partnerka zeptá, co s tím bude dělat, Jágr pohotově odpoví: „Budu muset přestat koukat na hokej.“
Že šlo hlavně o nadsázku, potvrzuje i popisek samotného příspěvku. „To je samozřejmě vtip. Ale stejně bych rád přišel na to, kdo za to může, že jsem zase přibral,“ napsal Jágr fanouškům.
Ti jeho nadhled rychle ocenili. Video během několika hodin nasbíralo tisíce reakcí a komentářů. Namísto rad ohledně hubnutí se pod příspěvkem objevily hlavně pobavené reakce i tradiční výzvy, aby se legenda českého hokeje znovu zapojila do dění kolem národního týmu.
„Jardo, vy máte právo na cokoliv a kdykoliv. Užijte si život, zasloužíte si to,“ napsal jeden ze sledujících. Další fanoušci si pak neodpustili poznámky o tom, že by dvojnásobný mistr světa mohl české reprezentaci na světovém šampionátu ještě pomoci, třeba jako trenér.