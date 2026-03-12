Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku

K romantickému gestu se Kejmar odhodlal při komerční přestávce během první třetiny. Na zamilovaný pár se díval vyprodaný stadion, záběry se vysílaly na kostce, i hokejisté se mrkli, co se to děje.
„Bylo mi jedno, jestli se někdo kouká. Jsem v šoku, klepu se, třesu, vůbec mi to nedochází, jsem úplně v háji,“ smála se učitelka v mateřské školce a studentka na ústecké univerzitě. „Ale jsem šťastná a cítím vnitřní nával úžasné energie.“
Kejmar chodí na hokej ve městě oceli už od dětství, jeho děda dělal pořadatele. „A když se Kladno po třinácti letech dostalo do play off, řekl jsem si, že teď je ten moment. Chtěl jsem to udělat na výjimečném místě s výjimečnou ženou, abychom si to pamatovali do konce života. Když si dám něco do hlavy, nejede přes to vlak,“ prozradil třiatřicetiletý číšník, o deset let starší než jeho partnerka.
Na posledním zápase základní části s Litvínovem mu to ještě nevyšlo, ale domluvil se s moderátorem, že čtvrtek 12. března a boj s rivalem Spartou bude jeho den D.
„Poprosil jsem, jestli můžeme udělat tuhle bláznivou věc.“
Nikomu svůj plán nevyzradil, a když šel do kolen, prý se mu zamkla hlava. „Nakonec jsem řekl, co jsem chtěl, ale zkráceně. Že jsem na tento den čekal celý svůj život a jestli se mnou zůstane do konce života.“
A spjatý bude dál s Rytíři. „Já v září zařídil přestup, přítelkyně je z Litoměřic. Přistěhovala se k nám, bydlíme poblíž Kladna, už má srdce modrobílé,“ svěřil se Kejmar, nadšený z probíhající sezony. „Je parádní. Máme nové vedení a věřím, že tady hokej půjde nahoru. Máme se na co těšit, bude to Kladno jako v minulosti!“
V budoucnosti mu budou fandit už manželé Kejmarovi. „Svatba? Nejsme zastánci do roka a do dne,“ nestresuje se on. „Důležité je, že se máme a chceme mít,“ tvrdí ona.