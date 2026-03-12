Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku

Petr Bílek
  19:58
Srdce jako o závod bušilo nejen hokejistům Kladna a Sparty, ale v jednu vzácnou chvíli i fanouškovskému páru Rytířů. Tomáš Kejmar během čtvrtečního utkání předkola extraligového play off poklekl před svou milou Adélou Kudláčkovou, otevřel krabičku s prstýnkem a před kamerou ji požádal o ruku. „Řekla jsem velké ano. A říkám ho i teď tisíckrát,“ povídala budoucí paní Kejmarová už s kroužkem na prstu.

V hledišti utkání Kladno - Sparta došlo i na žádost o ruku. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

K romantickému gestu se Kejmar odhodlal při komerční přestávce během první třetiny. Na zamilovaný pár se díval vyprodaný stadion, záběry se vysílaly na kostce, i hokejisté se mrkli, co se to děje.

„Bylo mi jedno, jestli se někdo kouká. Jsem v šoku, klepu se, třesu, vůbec mi to nedochází, jsem úplně v háji,“ smála se učitelka v mateřské školce a studentka na ústecké univerzitě. „Ale jsem šťastná a cítím vnitřní nával úžasné energie.“

rytirikladno

Řekla ano!

12. března 2026 v 18:36, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 19:42
oblíbit odpovědět uložit

Kejmar chodí na hokej ve městě oceli už od dětství, jeho děda dělal pořadatele. „A když se Kladno po třinácti letech dostalo do play off, řekl jsem si, že teď je ten moment. Chtěl jsem to udělat na výjimečném místě s výjimečnou ženou, abychom si to pamatovali do konce života. Když si dám něco do hlavy, nejede přes to vlak,“ prozradil třiatřicetiletý číšník, o deset let starší než jeho partnerka.

Na posledním zápase základní části s Litvínovem mu to ještě nevyšlo, ale domluvil se s moderátorem, že čtvrtek 12. března a boj s rivalem Spartou bude jeho den D.

„Poprosil jsem, jestli můžeme udělat tuhle bláznivou věc.“

Nikomu svůj plán nevyzradil, a když šel do kolen, prý se mu zamkla hlava. „Nakonec jsem řekl, co jsem chtěl, ale zkráceně. Že jsem na tento den čekal celý svůj život a jestli se mnou zůstane do konce života.“

Fotbalista požádal přítelkyni o ruku přímo na stadionu. Tři dny poté se rozešli

A spjatý bude dál s Rytíři. „Já v září zařídil přestup, přítelkyně je z Litoměřic. Přistěhovala se k nám, bydlíme poblíž Kladna, už má srdce modrobílé,“ svěřil se Kejmar, nadšený z probíhající sezony. „Je parádní. Máme nové vedení a věřím, že tady hokej půjde nahoru. Máme se na co těšit, bude to Kladno jako v minulosti!“

V budoucnosti mu budou fandit už manželé Kejmarovi. „Svatba? Nejsme zastánci do roka a do dne,“ nestresuje se on. „Důležité je, že se máme a chceme mít,“ tvrdí ona.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zlín vs. SlaviaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 20.00
  • 1.03
  • 20.00
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 70.00
  • 14.00
  • 1.03
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 6.20
  • 1.41
  • 5.40
Litoměřice vs. VsetínHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Třebíč vs. KolínHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Třebíč vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.20
  • 1.48
  • 5.00
Alkmaar vs. SpartaFotbal - - 12. 3. 2026:Alkmaar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 1.85
  • 8.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

ONLINE: Sigma - Mohuč, domácí vstupují do osmifinále Konferenční ligy

Sledujeme online
Trénink fotbalistů Olomouce před zápasem s Mohučí v Konferenční lize.

Díky postupu na poslední chvíli a obětavému výkonu proti švýcarskému Lausanne rozehrávají fotbalisté olomoucké Sigmy osmifinále Konferenční ligy. Na Andrově stadionu hostí v úvodním duelu německou...

12. března 2026  20:15

ONLINE: Alkmaar - Sparta 1:1, z dorážky srovnal Vojta, hosty drží Surovčík

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanští fotbalisté se na startu druhé půle dočkali. V úvodním osmifinále Konferenční ligy srovnává v nizozemském Alkmaaru na 1:1 útočník Vojta, který měl velkou příležitost i v první půli. V té se...

12. března 2026  20:14

ONLINE: Brno jasně vede, Kladno bojuje se Spartou. Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále

Sledujeme online
U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Třinečtí hokejisté zvítězili na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení a jsou ve čtvrtfinále extraligy. Karlovy Vary hrají o postup ve Vítkovicích, Kometa má našlápnuto k druhému bodu na ledě Budějovic a...

12. března 2026  20:12

NBA v Česku? Řeší se zahajovací zápas sezony. Velvyslanec v USA prozradil detaily

Premium
Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na doskoku v zápase s Detroit Pistons

Od našeho zpravodaje z USA Hokejoví fanoušci už měli možnost vidět v Česku kanadsko-americkou NHL, která do Prahy zavítala celkem pětkrát. Nyní svitla naděje i fanouškům basketbalu. Čeští diplomaté a promotéři vyjednávají s...

12. března 2026

Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku

V hledišti utkání Kladno - Sparta došlo i na žádost o ruku.

Srdce jako o závod bušilo nejen hokejistům Kladna a Sparty, ale v jednu vzácnou chvíli i fanouškovskému páru Rytířů. Tomáš Kejmar během čtvrtečního utkání předkola extraligového play off poklekl před...

12. března 2026  19:58

Jihlava je v prvoligovém semifinále, Frýdek-Místek proti ní neuhrál ani výhru

Aktualizujeme
Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy jsou v semifinále první ligy. V sérii s Frýdkem-Místkem stačily loňským účastníkům baráže o extraligu k postupu tři zápasy, po dvou domácích výhrách Dukla ve čtvrtek na soupeřově...

12. března 2026  19:30

Nejlepší výsledek! Běžec na lyžích Tuž získal ve sprintu v Drammenu druhé místo

Zleva: Jiří Tuž, Ansgar Evensen a Kristian Kollerud po sprintu klasickou...

Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně...

12. března 2026  18:16,  aktualizováno  19:19

Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v...

12. března 2026  19:03

Bam není sám. Kobeho palba, Dončičova videohra a další střelecké one man show

Wilt Chamberlain z Philadelphia Warriors nastřílel 100 bodů proti New York...

Basketbal je kolektivní sport, bez nahrávky a spoluhráčů v něm nezmůžete nic. Občas se však zrodí neuvěřitelný individuální výkon, kdy se hráč dostane do transu a žádná obrana ho ten den nedokáže...

12. března 2026

Velká cena Číny formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

George Russell z Mercedesu se raduje z triumfu ve Velké ceně Austrálie.

Šampionát formule 1 po úvodním závodě sezony v Melbourne pokračuje v Asii. Druhým podnikem kalendáře je Velká cena Číny, která se jede na okruhu v Šanghaji. Program víkendu, výsledky jednotlivých...

12. března 2026  18:47

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  12. 3. 18:22

Porozumění a funkční bluetooth. Paralyžař Simpson přiblížil dění na sjezdovce

Britský paralyžař Neil Simpson

Alpský paralyžař Neil Simpson získal v úterý pro Velkou Británii první medaili na paralympijských hrách. V superkombinaci vybojoval stříbro a dál živí naději na další cenné kovy. Přestože je zrakově...

12. března 2026  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.