Rozruch vyvolalo nedělní Macinkovo vystoupení v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Při debatě o možné účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě prohlásil, že lední hokej považuje za mužský sport, a ruské reprezentantky označil za „mužatky“.
Jeho slova vyvolala kritiku. Na sociálních sítích přibývají příspěvky na podporu ženského hokeje.
„V těchto chvílích je důležité si připomínat, že hokej je sport pro všechny,“ uvedla česká ženská hokejová reprezentace k postu na sociálních sítích.
Hráčky Slovácka v emotivním příspěvku připomněly, kolik úsilí a odříkání stojí za sportovní kariérou.
„Nejsme jen holky, co dělají sport. Jsme ty, které vstávaly za tmy, aby stihly trénink. Ty, které polykaly slzy po prohraných zápasech. Které hrály s bolestí, překonávaly strach a znovu vstávaly, když se nedařilo. Ty, kterým někdo řekl, že tohle není sport pro holky. A které přesto nikdy nepřestaly věřit,“ napsaly fotbalistky.
„My běháme po trávníku. Vy bruslíte po ledě. Ale víme, že za každým dresem je stejný příběh. Roky dřiny, odříkání, modřin, slz, snů a lásky ke sportu. Nemusíme nikomu dokazovat, že na hřiště nebo na led patříme!“ vzkázaly hokejistkám.
Podpora přišla také od pražských „S“. Fotbalistky Slavie Praha zdůraznily, že každá žena, která se rozhodne jít za svým sportovním snem, si zaslouží uznání.
Podobně reagovaly hráčky Sparty. „Posíláme velkou podporu všem hokejistkám! Víme, kolik dřiny stojí za každým tréninkem a zápasem. Sport patří každé ženě, která ho miluje. Ať už na trávníku nebo na ledě,“ napsaly. Zároveň popřály českým juniorkám hodně štěstí na lednovém světovém šampionátu v Ostravě.
K podpoře se připojily také fotbalistky Slovanu Liberec. „Za každým výkonem stojí hodiny dřiny a odhodlání. Ať už na trávníku, na ledě nebo kdekoliv jinde, vášeň pro sport nezná rozdíly. Každá sportovkyně si zaslouží uznání a respekt. Bez výjimek. Hokejistky, stojíme za vámi,“ vzkázaly.
Hráčky Baníku Ostrava zase zveřejnily příspěvek s výmluvným heslem „NeohroŽENY!“. Zároveň uvedly, že se těší, až mladé hokejistky v lednu podpoří v Ostravě na mistrovství světa.
Solidaritu vyjádřil ženský fotbalový tým Prague Raptors. „Sport nemá pohlaví, respekt nemá hranice. Za každou sportovkyní stojí roky tvrdé práce, odhodlání, obětí a vášně,“ uvedli Prague Raptors.
Pardubický klub zase připomněl, že cesta za sportovním úspěchem není pro ženy o nic jednodušší než pro muže.
Ozvala se také česká fotbalová reprezentace. „Ať jde na svůj první trénink, nebo hraje za národní tým, každá holka si zaslouží podporu a respekt,“ uvedla s tím, že nikdo by neměl čelit posměchu ani obhajovat, proč si vybral právě fotbal, hokej nebo jakýkoliv jiný sport.
Vlna podpory se rozšířila i do dalších sportovních odvětví. Česká házená společně s platformou Women’s Power, za jejímž vznikem stojí Český florbal, zveřejnila příspěvek připomínající, že ženy mají své místo nejen na sportovištích, ale také v rolích trenérek, rozhodčích, manažerek či funkcionářek.
„Ženy byly, jsou a budou součástí sportu. Už nepotřebujeme ničí svolení ani schválení. Zasloužíme si rovné příležitosti, respekt a prostor být vidět a slyšet,“ stojí v prohlášení, které zároveň připomíná, že za každou sportovkyní je příběh, který stojí za to vyprávět.
Jednoznačně se proti znevažování ženského hokeje postavily také jičínské hokejové kluby HC Stavební stroje Jičín, HC Manki Jičín a HK Autocentrum Jičín mládež. Ve společném prohlášení připomněly, že se dlouhodobě věnují výchově mladých hokejistek a ženský hokej je nedílnou součástí jejich činnosti.
„Jako hokejový klub, ve kterém působí celá řada talentovaných hráček a kde se ženskému hokeji aktivně a dlouhodobě věnujeme, se zásadně distancujeme od nedávných výroků znevažujících ženský hokej,“ uvedly kluby. „Za našimi hokejistkami pevně stojíme, fandíme jim a plně je podporujeme. Hokej vnímáme jako sport, který patří rovnocenně všem bez rozdílu,“ zdůraznily.