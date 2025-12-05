Jsem Jirka z Litvínova! Šlégr na formuli 1 potkal Beckhama a další světové hvězdy

Petr Bílek
  11:14
Blízká setkání hvězdného druhu. Jak to vypadá, když se legenda světového hokeje Jiří Šlégr fotí s celoplanetární fotbalovou modlou Davidem Beckhamem? „Představil jsem se mu jako Jirka z Litvínova,“ žertoval olympijský vítěz před svojí manželkou Lucií.
Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se...

Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se i s bývalou fotbalovou hvězdou Davidem Beckhamem. | foto: Instagram Lucie Šlégrové

Lucie Šlégrová na Velké ceně Kataru formule 1.
Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr se svou ženou Lucií na Velké ceně Kataru...
Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr se svou ženou Lucií na Velké ceně Kataru...
Lucie Šlégrová na Velké ceně Kataru formule 1 s legendárním běžcem Mohamedem...
12 fotografií

Na Velké ceně Kataru formule 1, kam spolu zavítali, bylo jeho seznámení ještě prostší. „Prostě jsem mu řekl, že jsem Jirka. Podali jsme si ruku, vyfotili se, na víc prostor bohužel nebyl,“ svěřil se generální manažer české reprezentace a budoucí spoluvlastník hokejového Litvínova, kterému po avizovaném odchodu majitele Orlenu zachraňuje krk spolu s dalšími věrnými.

Šlégra s chotí pozvala do zákulisí stáje McLaren loterijní společnost Allwyn, která ji sponzoruje. Hvězdný Beckham dorazil chvíli před začátkem závodů.

„Proto nebyl čas na diskusi, všichni už se těšili na start. Ani nevím, jestli vůbec někdy na hokeji byl,“ usmál se člen prestižního Triple Gold Clubu určeného pro vítěze olympiády, Stanley Cupu a mistrovství světa. „Se šéfem stáje McLaren jsme seděli a povídali si o NHL.“

Nejbolestivější déja vu. Jak McLaren přišel o vše kvůli taktice, aféře i rivalitě

Sportovními celebritami se to v paddocku jen hemžilo. Tenista Novak Djokovič si zkoušel vyměnit kolo u formule 1, Šlégrovi se fotili s bývalými piloty Markem Webberem a Davidem Coulthardem, druhý jmenovaný byl idol Lucie v mládí.

A ona sama se zvěčnila i s běžeckým velikánem Mohamedem Farahem, rodákem ze Somálska, čtyřnásobným olympijským vítězem a šestinásobným mistrem světa, jehož ve Velké Británii pasovali na rytíře.

„Oproti nim slavný nejsem, byly to největší světové osobnosti. Rád jsem je potkal. I když to tolik neprožívám, vážím si jich. Vím, jaké je to je projít na vrchol, rozumím jim, že to nemají jednoduché. Absolutně nemají soukromí, i když by ho rádi měli,“ pochopil Šlégr.

Lucie Šlégrová na Velké ceně Kataru formule 1 s legendárním běžcem Mohamedem Farahem.

Jeho manželka po pohádkovém víkendu také zářila. „Ocitli jsme se na místech, kde by nás ani ve snu nenapadlo, že někdy budeme,“ napsala na Instagram. „Potkali jsme spoustu legend a významných osobností. Ale to nejvíc bylo, když jsem si uvědomila, jak velká továrna to je. Kolik lidí se na úspěchu jednotlivých týmů podílí. Na konci jsem se upřímně trochu rozbulela. Vděčná za to, co jsem mohla vidět a zažít.“

Šlégrovy provázel Pavel Turek, který dříve pracoval pro McLaren a nyní je ve službách Allwyn.

„Stát vedle formule, koukat se, jak se připravuje na závod a pak vyjede na trať, je enormní zážitek a adrenalinový sport,“ smekl hrdina z olympijského Nagana 1998. „S každým, kdo to zažije, to musí zacloumat. Stejně tak se mnou.“

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Motoristický okruh Losail poblíž katarské metropole Dauhá je sportovní modernou. „V Kataru si potrpí na tom být nejlepší,“ poznal Šlégr. „Formule 1 se bere za individuální sport, ale ve finále zjistíte, že to je sport kolektivní. Je neuvěřitelné, kolik lidí stojí za jedním jezdcem.“

Nalákal Šlégr v Kataru nějakého vlivného sponzora pro litvínovský klub? „Nebudu nic komentovat,“ řekl, ale rozesmál se. Setkání s Beckhamem možná nakonec nebude to nejcennější, co mu návštěva formule 1 přinesla.

