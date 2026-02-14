Jarní, ne zimní olympiáda! Fantomas posílá z Milána valentýnský vzkaz

Petr Bílek
  13:40
Fantomas se loučí. Poslední olympiáda. A stylově v Itálii, kde jeho dobrodružství pod pěti kruhy začalo. Od čtvrtka je ikonický fanoušek v masce filmového padoucha svědkem českého putování hokejovým turnajem. „Atmosféra je tady dobrá, díky Čechům divoká,“ líčí z Milána.
Vasil Simkovič jako Fantomas v milánské hokejové hale na olympiádě 2026.

Vasil Simkovič jako Fantomas v milánské hokejové hale na olympiádě 2026. | foto: archiv Vasila Simkoviče







Pod maskou se už 27 let skrývá Vasil Simkovič, majitel ústecké stavební firmy, sportovní fanatik a mecenáš sportu. V Miláně jsou k němu vstřícní, jako by se snad Italové chtěli omluvit za jeho první olympiádu v Turíně 2006. Tehdy si možná i mysleli, že je terorista.

„Lustrovali mě, úplně jsem se jim nelíbil, když jsem přišel oblečený na zápas jako Fantomas. Hnali mě do rentgenu, byli agresivní, situace vyhrocená. Asi si mysleli, že pod maskou mám něco schovaného – a já tam měl jen hlavu,“ vrací se o dvě dekády do minulosti.

Teď? „Všechno v klidu. Masku mám v úschovně, tedy za kalhotami, když přecházím z hotelu na stadion. To aby mě carabinieri nedostali. Navlékám si ji až v hledišti.“

OBRAZEM: Na návštěvě u Fantomase. Ukázal vizitku pro MS i dar od Trpišovského

A zase je středobodem zájmu, atrakcí, objektem selfie mánie. „Fotek je už milion! Šílený. Pořád mě lidé zastavují, ale je to legrace. Užívám si to po svém,“ neprchá jako filmový Fantomas, ale naopak se ochotně vystavuje mobilům.

Kamery ho zabíraly na kostku při českém debaklu s Kanadou i při přestřelce s Francií. „Proti Kanadě jsme se asi šetřili,“ mrkne. „Ještě zůstanu na nedělní Švýcarsko, v pondělí brzy ráno se vracím domů a pak uvidím, jestli bude hokej dál zajímavý. Myslím, že bude.“

Kdekdo by čekal, že bude postava v masce netvora s ocelovou tváří v obležení Francouzů, tedy fanoušků z Fantomasova „rodiště“. „Jenže ono jich tady moc nebylo, takže mě žádný Francouz nezastavil. Seděl jsem na dvou místech a všude Češi. I Kuba Voráček byl vedle mě s dětmi,“ zmiňuje bývalého reprezentanta a nyní televizního spolukomentátora.

Vasil Simkovič jako Fantomas v milánské hokejové hale na olympiádě 2026.

Olympijského ducha prý ve městě módy a fotbalu cítí. „Žije to tady, marketing k olympiádě jede, dobrý. Jen je divné, jak jsou sporty rozeseté na více místech…,“ lituje, že do hor je daleko. „Chtěl jsem tady v Miláně stihnout nakonec zlatého Jílka, rychlobruslení by mě bavilo, ale bohužel se to křížilo s hokejem.“

Po Turíně si Simkovič a jeho alter ego užili ještě zimní hry ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Následné dvě olympiády v Asii vynechali, až teď jsou zase v centru dění.

„Letní olympiády nejezdím, to koukám v televizi. Moje čtvrtá zimní je poslední. Poslední! Asi jo,“ říká zprvu jistě, pak nejistě. „I když zimní… ona je to spíš jarní olympiáda. V Miláně je asi 15 stupňů Celsia, je tady jaro, jsem jen v dresu, fanouškovskou šálu přehozenou přes krk.“

Letos po Vánocích oslaví sedmdesátku a výletům za sportem bude možná nadobro konec. „Dělá mi totiž problém odjíždět z domova, protože jsem zamilovaný do manželky,“ vzkazuje romanticky domů z Itálie přesně na Valentýna. „Ale zase druhá věc je, že se strašně rád vítám. Takže teď už mě čeká to lepší, vítání,“ směje se.

Fantomas křtil knihu o šílenství a uvažuje o penzi: Skončím s Jágrem

Načasovat chce svůj konec s Jaromírem Jágrem, hokejovým idolem z Kladna. Legendární útočník se v extralize neobjevil od prosince a možná už to je jeho odcházení. „Jarda je na soupisce, to mi stačí. On ještě třeba nastoupí, do přesilovky bude žádaný, věřím, že jo. Já dám ještě mistrovství světa. A pak se uvidí...“

Zimní olympiádu 2030 hostí Francie. Nebyla by to pro Fantomase ještě stylovější tečka než Itálie?

Vstoupit do diskuse
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Lotyšsko poprvé nad Německem vede, v úniku se prosazuje Tralmaks

Sledujeme online
Dans Ločmelis dává gól Německu.

Program skupiny C na olympiádě v Miláně začíná ve 12.10, hokejisté Německa čelí houževnatým Lotyšům. Až večer ve 21.10 hrají také velcí favorité ze Spojených států, kteří vyzvou Dánsko. Oba zápasy...

14. února 2026  14:09

ONLINE: Slovensko - Švédsko 2:3. Nevyužitý tlak a gól na druhé straně, Seveřané vedou

Sledujeme online
Švédové podruhé vedou proti Slovensku.

V sobotu vrcholí dění olympijského hokejového turnaje ve skupině B, kde se bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. Od 12.10 hrají Slováci proti Švédsku, po druhé třetině vedou favorité těsně 3:2. V...

14. února 2026  14:07

Choura „vyhrál“ Adamczykovou, Češi postaví dva týmy. A věří ve finále

Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když po své stříbrné jízdě dostala otázku na to, jak svou třetí olympijskou medaili oslaví, zasmála se, že vlastně nijak, protože už za dva dny ji v Livigno Snow Parku čeká týmový závod....

14. února 2026  14:06

ONLINE: Karviná - Slavia, hosté bez Provoda i Zimy, od začátku hraje Suleiman

Sledujeme online
Slávisté Provod a Zima slaví gól do sítě Pardubic.

Slávističtí fotbalisté se pokusí navýšit svůj náskok na prvním místě tabulky. V 22. ligovém kole hrají v Karviné, která na jaře čeká na vítězství i vstřelený gól. Sledujte od 15 hodin podrobný online...

14. února 2026  14:06

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  14:03

Tak vypadal malý Metoděj. Bratranec olympijského vítěze ukázal dojemné video

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Do rodinného archivu sáhl po pátečním olympijském triumfu rychlobruslaře Metoděje Jílka jeho bratranec, triatlonista David Jílek. Na sociálních sítích zveřejnil gratulaci k vítězství, kterou mu v...

14. února 2026

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Ženy jedou sprint. Na startu je i Davidová

Sledujeme online
Tereza Vinklárková ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)

Sobotní olympijský program patří v italské Anterselvě sprintu biatlonistek. Do nejkratšího závodu odstartují kromě Markéty Davidové také Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová. Jak...

14. února 2026

Jarní, ne zimní olympiáda! Fantomas posílá z Milána valentýnský vzkaz

Vasil Simkovič jako Fantomas v milánské hokejové hale na olympiádě 2026.

Fantomas se loučí. Poslední olympiáda. A stylově v Itálii, kde jeho dobrodružství pod pěti kruhy začalo. Od čtvrtka je ikonický fanoušek v masce filmového padoucha svědkem českého putování hokejovým...

14. února 2026  13:40

Kouč žasne nad Jílkem: Kde má asi limit? I soupeř smekl: Rád jsem s ním byl na pódiu

Metoděj Jílek a trenér Kalon Dobbin před závodem v rychrobruslení na 10...

Od našich zpravodajů v Itálii Tak tohle je nový olympijský šampion. Nezvykle mladý, sebevědomý, klidný. A přitom pořád ve vývinu - tělesném i psychickém. Jaký je rychlobruslař Metoděj Jílek coby osobnost? „Stále roste, vždyť mu...

14. února 2026  13:10

Curleři se pohádali, padala sprostá slova. Rozhodčí neznají pravidla, smutnil Švéd

Kanadský curler Kennedy vysílá kámen v zápase se Švédskem.

Další den, další olympijská kauza. O rozruch se tentokrát postarali kanadští curleři. V pátečním zápase se Švédskem se totiž měl Kanaďan Marc Kennedy podle švédského týmu při svém pokusu dotknout...

14. února 2026

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů...

14. února 2026  12:52

První olympijské zlato v paralelní jízdě v boulích slaví Australanka Anthonyová

Australaská boulařka Jakara Anthonyová se raduje z olympijského zlata.

Olympijskou premiéru paralelní jízdy v boulích vyhrála v Livignu australská lyžařka Jakara Anthonyová a k individuálnímu zlatu z předchozích her v Pekingu přidala druhé. Vynahradila si tak zklamání...

14. února 2026  12:47

