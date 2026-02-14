Pod maskou se už 27 let skrývá Vasil Simkovič, majitel ústecké stavební firmy, sportovní fanatik a mecenáš sportu. V Miláně jsou k němu vstřícní, jako by se snad Italové chtěli omluvit za jeho první olympiádu v Turíně 2006. Tehdy si možná i mysleli, že je terorista.
„Lustrovali mě, úplně jsem se jim nelíbil, když jsem přišel oblečený na zápas jako Fantomas. Hnali mě do rentgenu, byli agresivní, situace vyhrocená. Asi si mysleli, že pod maskou mám něco schovaného – a já tam měl jen hlavu,“ vrací se o dvě dekády do minulosti.
Teď? „Všechno v klidu. Masku mám v úschovně, tedy za kalhotami, když přecházím z hotelu na stadion. To aby mě carabinieri nedostali. Navlékám si ji až v hledišti.“
|
OBRAZEM: Na návštěvě u Fantomase. Ukázal vizitku pro MS i dar od Trpišovského
A zase je středobodem zájmu, atrakcí, objektem selfie mánie. „Fotek je už milion! Šílený. Pořád mě lidé zastavují, ale je to legrace. Užívám si to po svém,“ neprchá jako filmový Fantomas, ale naopak se ochotně vystavuje mobilům.
Kamery ho zabíraly na kostku při českém debaklu s Kanadou i při přestřelce s Francií. „Proti Kanadě jsme se asi šetřili,“ mrkne. „Ještě zůstanu na nedělní Švýcarsko, v pondělí brzy ráno se vracím domů a pak uvidím, jestli bude hokej dál zajímavý. Myslím, že bude.“
Kdekdo by čekal, že bude postava v masce netvora s ocelovou tváří v obležení Francouzů, tedy fanoušků z Fantomasova „rodiště“. „Jenže ono jich tady moc nebylo, takže mě žádný Francouz nezastavil. Seděl jsem na dvou místech a všude Češi. I Kuba Voráček byl vedle mě s dětmi,“ zmiňuje bývalého reprezentanta a nyní televizního spolukomentátora.
Olympijského ducha prý ve městě módy a fotbalu cítí. „Žije to tady, marketing k olympiádě jede, dobrý. Jen je divné, jak jsou sporty rozeseté na více místech…,“ lituje, že do hor je daleko. „Chtěl jsem tady v Miláně stihnout nakonec zlatého Jílka, rychlobruslení by mě bavilo, ale bohužel se to křížilo s hokejem.“
Po Turíně si Simkovič a jeho alter ego užili ještě zimní hry ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Následné dvě olympiády v Asii vynechali, až teď jsou zase v centru dění.
„Letní olympiády nejezdím, to koukám v televizi. Moje čtvrtá zimní je poslední. Poslední! Asi jo,“ říká zprvu jistě, pak nejistě. „I když zimní… ona je to spíš jarní olympiáda. V Miláně je asi 15 stupňů Celsia, je tady jaro, jsem jen v dresu, fanouškovskou šálu přehozenou přes krk.“
Letos po Vánocích oslaví sedmdesátku a výletům za sportem bude možná nadobro konec. „Dělá mi totiž problém odjíždět z domova, protože jsem zamilovaný do manželky,“ vzkazuje romanticky domů z Itálie přesně na Valentýna. „Ale zase druhá věc je, že se strašně rád vítám. Takže teď už mě čeká to lepší, vítání,“ směje se.
|
Fantomas křtil knihu o šílenství a uvažuje o penzi: Skončím s Jágrem
Načasovat chce svůj konec s Jaromírem Jágrem, hokejovým idolem z Kladna. Legendární útočník se v extralize neobjevil od prosince a možná už to je jeho odcházení. „Jarda je na soupisce, to mi stačí. On ještě třeba nastoupí, do přesilovky bude žádaný, věřím, že jo. Já dám ještě mistrovství světa. A pak se uvidí...“
Zimní olympiádu 2030 hostí Francie. Nebyla by to pro Fantomase ještě stylovější tečka než Itálie?