Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Höjlund napodobil Ronaldovu oslavu, po zápase strčil do portugalského trenéra

Autor:
  14:44
Dánský útočník Rasmus H&#248;jlund během duelu Ligy národů mezi Dánskem a...

Dánský útočník Rasmus Højlund během duelu Ligy národů mezi Dánskem a Portugalskem. | foto: Profimedia.cz

Dánský útočník Rasmus H&#248;jlund během duelu Ligy národů mezi Dánskem a...
Trenér Portugalců Jorge Jesus po vítězném utkání Ligy národů nad Dány.
Trenér Portugalců Jorge Jesus během utkání Ligy národů proti Dánsku.
Dánští fotbalisté Morten Hjulmand (vlevo) a Rasmus Hojlund se radují v...
12 fotografií
Zápas Ligy národů mezi Dánskem a Portugalskem (2:4) přinesl kromě šesti branek i několik zajímavých příběhů. V hlavních rolích byli dánský útočník Rasmus Höjlund a portugalský kouč Jorge Jesus.

Když na sebe po závěrečném hvizdu narazili, hostující kouč poplácal Höjlunda po hrudi. Dán ho však odstrčil a podrážděně pokračoval dál. K incidentu se po zápase více nevyjádřil.

Okomentoval však moment z 53. minuty, kdy se dostal k míči v pokutovém území a přesnou střelou srovnal na 2:2. Následně se rozběhl k rohovému praporku a předvedl ikonickou oslavu Cristiana Ronalda.

„Chtěl jsem jen vyslat portugalskému národnímu týmu silný vzkaz, že i když si Cristiana necení, existuje mnoho lidí po celém světě, které inspiroval a kteří ho stále obdivují,“ vysvětlil Höjlund.

Jeho slova jen potvrdila, jak moc si dánský útočník Ronaldova odkazu váží. Portugalskou hvězdu obdivuje a její ikonickou oslavu navíc nepoužil poprvé.

„Siuuu!“ tak zaznělo i v momentě, kdy Ronaldo na portugalské straně chyběl. Hvězdný útočník totiž před zápasem opustil reprezentační sraz po sporu právě s novým trenérem Jesusem.

Téma týdne: skončí Cristiano Ronaldo s reprezentací? I premiér velí: Usmiřte se!

Ten na tiskové konferenci hovořil o situaci, která kolem portugalské reprezentace o víkendu vznikla: „Není nic, co by mělo zabránit tomu, aby tým stál za mnou. Důležité je, co musíme dělat. Věci, které se dějí, skupinu nerozdělují. Nerozdělily nás a ani nás nerozdělí.“

V komentáři k samotnému zápasu pak Jesus vyzdvihl především vítězství a postupné zlepšování týmu v ofenzivě i defenzivě.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Olomouc vs. ŽilinaFotbal - - 2. 10. 2026:Olomouc vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.20
  • 5.40
  • 14.00
Kazachstán vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 2. 10. 2026:Kazachstán vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.97
  • 3.09
  • 4.73
Karviná vs. RzeszówFotbal - - 2. 10. 2026:Karviná vs. Rzeszów //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.77
  • 3.92
  • 3.43
Třinec vs. LitvínovHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Třinec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Höjlund napodobil Ronaldovu oslavu, po zápase strčil do portugalského trenéra

Dánský útočník Rasmus H&#248;jlund během duelu Ligy národů mezi Dánskem a...

Zápas Ligy národů mezi Dánskem a Portugalskem (2:4) přinesl kromě šesti branek i několik zajímavých příběhů. V hlavních rolích byli dánský útočník Rasmus Höjlund a portugalský kouč Jorge Jesus.

2. října 2026  14:44

Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání...

Manchester City se odvolal proti závěrům nezávislé komise, která shledala klub vinným ze závažného porušení finančních pravidel fotbalové Premier League. Desetinásobný anglický šampion nadále trvá na...

2. října 2026  14:30

Mbappé kvůli zranění opustil reprezentaci, pak ale vyrazil do klubu. Fanoušci zuří

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé před několika dny předčasně opustil sraz francouzské reprezentace kvůli zranění. Místo odpočinku však vyrazil za noční zábavou, což mezi některými fanoušky vyvolalo rozruch.

2. října 2026  13:54

Ale ne, už zase? Barkov se vztekal, Florida se strachuje. Hrozí další zranění kolene

Finský útočník Aleksandr Barkov v akci proti San Jose.

Hned věděl, že je něco v nepořádku. Využil blízkosti dvířek v mantinelu a zamířil hned do kabiny. Kamery ještě zastihly, jak cestou vztekle zahodil rukavici. Copak se lze Aleksandru Barkovovi divit?...

2. října 2026  13:48

Nosková i Muchová v Pekingu prošly do 3. kola, Fruhvirtová skončila ve třech setech

Linda Nosková odehrává míč na turnaji v Pekingu.

Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:1 a příště narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou....

2. října 2026  9:59,  aktualizováno  13:31

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

2. října 2026  13:16

Zlatá přilba 2026: Program, startovní listina, systém závodu a vstupenky

Václav Milík.

O víkendu 2. až 4. října 2026 bude pardubický Svítkov patřit fanouškům ploché dráhy. Třídenní závodní program vyvrcholí v neděli tradičním 78. ročníkem Zlaté přilby města Pardubic. Podívejte se na...

2. října 2026  12:54

Duplantis vynechá halovou sezonu: Chci se v létě vrátit v nejlepší formě

Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve...

Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezonu. Šestadvacetiletý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek.

2. října 2026  12:41

Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce

Hráči New York Rangers slaví gól brankáře Igora Šesťorkina.

Nahozený kotouč se z rohu odrazil přímo k němu. Příliš se nerozpakoval, napřáhl a poslal ho na druhou stranu kluziště, kde zela prázdná brána Tampy. A hokejový gólman Igor Šesťorkin se trefil! Jako...

2. října 2026  12:30

Radost v rodině extraligových šampionů. Ondřej Kovařčík se stal poprvé otcem

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Hokejista Ondřej Kovařčík prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Několikanásobný vítěz české extraligy se stal poprvé otcem. S manželkou Soňou přivítali na světě syna Vincenta.

2. října 2026  12:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velká cena Bahrajnu formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli na trati Velké ceny Bahrajnu

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Bahrajnu, která se letos pojede v Malajsii na okruhu Sepang. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, výsledky, zajímavosti o trati,...

2. října 2026  12:15

Okruh v Malajsii po letech nejlépe otestovali Verstappen a Leclerc

Charles Leclerc v tréninkovém závodě formule 1 v Bahrajnu.

V úvodních trénincích na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii byli nejrychlejší Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen nejprve předčil na...

2. října 2026  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.