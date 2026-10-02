Höjlund napodobil Ronaldovu oslavu, po zápase strčil do portugalského trenéra

Když na sebe po závěrečném hvizdu narazili, hostující kouč poplácal Höjlunda po hrudi. Dán ho však odstrčil a podrážděně pokračoval dál. K incidentu se po zápase více nevyjádřil.
👀 What did Rasmus Højlund mean by his playful little push on Jorge Jesus here? pic.twitter.com/5NdeFRr6tq— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 2, 2026
Okomentoval však moment z 53. minuty, kdy se dostal k míči v pokutovém území a přesnou střelou srovnal na 2:2. Následně se rozběhl k rohovému praporku a předvedl ikonickou oslavu Cristiana Ronalda.
„Chtěl jsem jen vyslat portugalskému národnímu týmu silný vzkaz, že i když si Cristiana necení, existuje mnoho lidí po celém světě, které inspiroval a kteří ho stále obdivují,“ vysvětlil Höjlund.
Jeho slova jen potvrdila, jak moc si dánský útočník Ronaldova odkazu váží. Portugalskou hvězdu obdivuje a její ikonickou oslavu navíc nepoužil poprvé.
Denmark lost to Portugal, but Højlund won everyone’s heart with that SIUU celebration 😭🐐❤️— koredefroosh (@koredefroosh) October 1, 2026
Pure respect for Ronaldo. 🇵🇹🐐#DENPOR pic.twitter.com/6dX9Yqenc9
„Siuuu!“ tak zaznělo i v momentě, kdy Ronaldo na portugalské straně chyběl. Hvězdný útočník totiž před zápasem opustil reprezentační sraz po sporu právě s novým trenérem Jesusem.
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Ten na tiskové konferenci hovořil o situaci, která kolem portugalské reprezentace o víkendu vznikla: „Není nic, co by mělo zabránit tomu, aby tým stál za mnou. Důležité je, co musíme dělat. Věci, které se dějí, skupinu nerozdělují. Nerozdělily nás a ani nás nerozdělí.“
V komentáři k samotnému zápasu pak Jesus vyzdvihl především vítězství a postupné zlepšování týmu v ofenzivě i defenzivě.