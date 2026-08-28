Nové pravidlo se týká přibližně 150 chlapců a dívek ve věku od 11 do 15 let. Od neděle večer do pátku mohou mít mobilní telefon k dispozici pouze jednu hodinu denně, konkrétně mezi 19:30 a 20:30. Omezení platí také o víkendech, například během výjezdů na zápasy.
PSG tím chce mladé fotbalisty přimět k rozumnějšímu využívání technologií, a především omezit čas strávený před obrazovkou. Podle Medhiho Rahouiho, ředitele školní akademie, může opatření působit přísně, klub ho ale považuje za prospěšné. Mobilní telefony podle něj mohou být pro mladé lidi škodlivé a u vrcholových sportovců mohou navíc odvádět pozornost od jejich rozvoje.
A co tedy budou mladí hráči dělat, když zrovna nemohou scrollovat na telefonu? PSG jim připravilo jiné možnosti. Jednou z nich je například hra na piano, zpívání ve sboru, či další kulturní nebo společenské aktivity, které mají v areálu k dispozici.
PSG navíc není v tomto směru úplně osamocené. Francie v posledních měsících zpřísňuje pravidla pro používání mobilních telefonů dětmi a od září se mají nová omezení týkat také středních škol.