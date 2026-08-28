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Hodina s mobilem a dost. PSG zavádí pro děti v akademii nové pravidlo

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  13:51
NESLYŠÍM VÁS! Désiré Doué (Paris St. Germain) se raduje z branky.

NESLYŠÍM VÁS! Désiré Doué (Paris St. Germain) se raduje z branky. | foto: Reuters

Hráči PSG se radují z vedení nad Aston Villou.
Khvicha Kvaratskhelia se raduje z gólu do sítě Aston Villy během zápasu...
Joao Neves z PSG dohrává Joaa Gomese z Aston Villy.
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Vyrůstají v akademii jednoho z největších fotbalových klubů světa, přesto se budou muset obejít bez toho, co dnes většina jejich vrstevníků považuje za samozřejmost. Paris Saint-Germain zavedlo pro své mladé hráče výrazné omezení používání mobilních telefonů. Celou akci nazvalo příznačně „Digitální detox“.

Nové pravidlo se týká přibližně 150 chlapců a dívek ve věku od 11 do 15 let. Od neděle večer do pátku mohou mít mobilní telefon k dispozici pouze jednu hodinu denně, konkrétně mezi 19:30 a 20:30. Omezení platí také o víkendech, například během výjezdů na zápasy.

sportlightcz

PSG chce svým mladým talentům dopřát více času bez obrazovek. U hráčů ve věku 11 až 15 let proto klub zavádí „digital detox“ a používání mobilu omezuje na pouhých 60 minut denně.

Cílem je lepší spánek, regenerace, soustředění a také více času stráveného společně. Místo scrollování sociálních sítí navíc akademie nabídne třeba piano, sbor a další aktivity.

27. srpna 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 12:34
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PSG tím chce mladé fotbalisty přimět k rozumnějšímu využívání technologií, a především omezit čas strávený před obrazovkou. Podle Medhiho Rahouiho, ředitele školní akademie, může opatření působit přísně, klub ho ale považuje za prospěšné. Mobilní telefony podle něj mohou být pro mladé lidi škodlivé a u vrcholových sportovců mohou navíc odvádět pozornost od jejich rozvoje.

A co tedy budou mladí hráči dělat, když zrovna nemohou scrollovat na telefonu? PSG jim připravilo jiné možnosti. Jednou z nich je například hra na piano, zpívání ve sboru, či další kulturní nebo společenské aktivity, které mají v areálu k dispozici.

badfootballopinions

JUST IN: PSG is launching “Operation Detox” which aims to reduce phone usage and screen time for academy players

Smartphones are now prohibited for players aged 11 to 15, with the exception of a 60-minute evening slot

(@sportsbetexpert)

27. srpna 2026 v 17:52, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 12:35
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PSG navíc není v tomto směru úplně osamocené. Francie v posledních měsících zpřísňuje pravidla pro používání mobilních telefonů dětmi a od září se mají nová omezení týkat také středních škol.

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28. 8. 17:00
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