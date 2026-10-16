Na letošním US Open vzbudili rozruch influenceři, kteří během zápasů natáčeli videa na mobilní telefony a neváhali přitom používat ani výrazná kruhová světla pro lepší záběry. Jejich chování se nelíbilo divákům ani některým tenisovým hvězdám. Například Coco Gauffová a Naomi Ósakaová vyzvaly tvůrce obsahu, aby respektovali tenisovou etiketu a nerušili zejména během rozeher.
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Influenceři kazí US Open, kvůli hluku se i přerušil zápas. Wimbledon už se vymezil
Wimbledon, proslulý svými přísnými pravidly a tradicemi, influencery zakazovat nehodlá. Chce však mít v příštích letech jejich působení pod kontrolou.
All England Club už nyní uplatňuje přísné podmínky pro udělování akreditací i přístup na tribuny a do prostor určených pro rozhovory s hráči. Proti těm, kteří by svým natáčením narušovali zápasy, jsou pořadatelé připraveni zasáhnout.
Finanční ředitel turnaje Richard Atkinson uznává, že influenceři mají v moderním sportu své místo. Musí se však řídit pravidly. „Nemáme žádnou zvláštní kategorii akreditovaných osob nazvanou influenceři. Je jasné, že ve třetím desetiletí 21. století hrají zásadní roli při budování značky po celém světě. Důležité ale je udržet je pod kontrolou,“ sdělil na nedávné konferenci Leaders Week London.
Na US Open podle něj panuje mnohem uvolněnější atmosféra než na londýnském grandslamu. „Miluju to prostředí, ale je tam strašně jednoduché koupit si vstupenku, přijít s kruhovým světlem a začít vysílat přímo uprostřed zápasu,“ poznamenal.
Podobná situace by podle něj ve Wimbledonu dopadla zcela jinak. „Kdyby tohle někdo zkusil u nás, nejspíš by narazil na příslušníka ozbrojených sil. Na kurtech skutečně máme vojáky. A mám podezření, že by si nic neužili raději než možnost nějakého influencera srovnat do latě,“ zavtipkoval.
Přítomnost vojáků na Wimbledonu přitom není žádnou novinkou. Tradice sahá až do roku 1946, kdy příslušníci britských ozbrojených sil pomáhali s organizací prvního poválečného ročníku. Od té doby na turnaji každoročně dobrovolně působí jako pořadatelé. V uniformách kontrolují vstupenky, usměrňují diváky a dohlížejí na pořádek v hledišti.