Hitchcockovi Ptáci po australsku. Fotbalový zápas přerušilo hejno racků

Autor:
  16:02
Závěr zápasu australské ligy v Melbourne přinesl nečekanou podívanou. Když se jeden z hráčů chystal k přímému kopu, na trávník stadionu AAMI Park začaly dosedat desítky racků, kteří během několika sekund ovládli velkou část hřiště. Utkání tak muselo být na chvíli přerušeno.
Fotogalerie4

Stadion AAMI Park v Melbourne se poměrně často potýká s nálety racků. | foto: Karl Phillipson / Optikal / AlamyProfimedia.cz

K situaci došlo v samotném závěru duelu A-League mezi Melbourne Victory a Newcastle Jets. V 90. minutě se na trávníku začala objevovat hejna racků a hráči i rozhodčí museli vyčkat, než se nečekaná „invaze“ uklidní.

Zatímco domácí i hosté dohrávali vyrovnaný zápas, který nakonec skončil remízou 2:2, pozornost fanoušků se rychle přesunula právě k ptačím návštěvníkům. Hráč Newcastle Jets Lachlan Bayliss se dokonce chystal k přímému kopu ve chvíli, kdy se rackové pohybovali jen pár metrů od něj, což vyvolalo pobavené reakce na stadionu i mimo něj.

Podobné scény nejsou pro AAMI Park úplnou novinkou. Rackové se na zápasech v Melbourne objevují pravidelně, tentokrát ale dorazili v opravdu velkém počtu. Netrvalo dlouho a záběry z kuriózní situace zasypaly sociální sítě.

Fanoušci na situaci rychle reagovali po svém. „Doufám, že si všichni zaplatili lístky,“ vtipkoval jeden z nich. Další přidal: „Příroda přebírá kontrolu.“ A nechyběly ani praktické nápady, jak situaci řešit. „Někdo by měl přinést kyblík hranolků, aby je odlákal pryč,“ zaznělo v jedné z reakcí.

Zatímco se řešili racci, Newcastle Jets se po zisku bodu v Melbourne soustředí především na závěr sezony, v němž usilují o další úspěch. Mladý celek už letos získal Australský pohár a v ligové soutěži, kde se zatím drží na čele tabulky, chce navázat dalším výrazným výsledkem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. TáborskoFotbal - 24. kolo - 20. 4. 2026:Artis Brno vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
20. 4. 17:00
  • 1.80
  • 3.55
  • 4.43
Bartoň vs. GalánTenis - - 20. 4. 2026:Bartoň vs. Galán //www.idnes.cz/sport
20. 4. 19:00
  • 1.47
  • -
  • 2.48
Lecce vs. FiorentinaFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Lecce vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
20. 4. 20:45
  • 3.62
  • 3.37
  • 2.20
Crystal Palace vs. West HamFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20. 4. 21:00
  • 2.64
  • 3.45
  • 2.79
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 21. 4. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 01:00
  • 2.15
  • 4.16
  • 2.95
Carolina vs. OttawaHokej - - 21. 4. 2026:Carolina vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
21. 4. 01:30
  • 2.13
  • 4.04
  • 3.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.