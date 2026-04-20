K situaci došlo v samotném závěru duelu A-League mezi Melbourne Victory a Newcastle Jets. V 90. minutě se na trávníku začala objevovat hejna racků a hráči i rozhodčí museli vyčkat, než se nečekaná „invaze“ uklidní.
Zatímco domácí i hosté dohrávali vyrovnaný zápas, který nakonec skončil remízou 2:2, pozornost fanoušků se rychle přesunula právě k ptačím návštěvníkům. Hráč Newcastle Jets Lachlan Bayliss se dokonce chystal k přímému kopu ve chvíli, kdy se rackové pohybovali jen pár metrů od něj, což vyvolalo pobavené reakce na stadionu i mimo něj.
Podobné scény nejsou pro AAMI Park úplnou novinkou. Rackové se na zápasech v Melbourne objevují pravidelně, tentokrát ale dorazili v opravdu velkém počtu. Netrvalo dlouho a záběry z kuriózní situace zasypaly sociální sítě.
Fanoušci na situaci rychle reagovali po svém. „Doufám, že si všichni zaplatili lístky,“ vtipkoval jeden z nich. Další přidal: „Příroda přebírá kontrolu.“ A nechyběly ani praktické nápady, jak situaci řešit. „Někdo by měl přinést kyblík hranolků, aby je odlákal pryč,“ zaznělo v jedné z reakcí.
|
Zatímco se řešili racci, Newcastle Jets se po zisku bodu v Melbourne soustředí především na závěr sezony, v němž usilují o další úspěch. Mladý celek už letos získal Australský pohár a v ligové soutěži, kde se zatím drží na čele tabulky, chce navázat dalším výrazným výsledkem.