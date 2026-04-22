Bývalý světový šampion v těžké váze se v řadě, která do hry vrátila výrazné soutěžící z předchozích sérií, příliš dlouho neudržel a vypadl jako druhý. Přesto po sobě zanechal silný dojem - bohužel spíše negativní. V televizní show vyvolal vlnu nevole poté, co začal rozvíjet svou bizarní teorii o kráse a charakteru.
Haye se v táboře rozpovídal o své partnerce Sian Osborneové. Způsob, jakým o ní hovořil, však byl pro mnohé šokující. Prohlásil, že jeho dlouholetá partnerka je sice krásná, ale má „osobnost hodně ošklivé holky“. Když ostatní soutěžící jeho poznámku nechápali, začal vysvětlovat svou teorii „o ošklivém káčátku“.
„Většina ošklivých dívek si uvědomuje, že nejsou hezké, takže musí pracovat na své osobnosti a být zábavné, aby lidé přehlédli fakt, že vzhledově nejsou úžasné,“ řekl Haye a doplnil, že krásné ženy podle něj často žádnou osobnost nemají, protože jim díky vzhledu všechno prochází. „Většinou jsou hezké holky hloupé,“ dodal bez okolků.
Jeho výroky se okamžitě staly terčem kritiky diváků, kteří je označují za misogynní a sexistické. Ozvali se i moderátoři Anthony McPartlin a Declan Donnelly, podle nichž boxerovo chování v soutěži často překračovalo únosnou mez.
David Haye vždy platil za provokatéra, a to nejen v ringu. Magnetem pro bulvár byl vždy i jeho osobní život. S partnerkou Sian tvoří pár od roku 2020. Dvojice se však otevřeně hlásí k polyamorii a pravidelně se spekuluje o tom, s kým dalším udržují milostné vztahy.
V minulosti se v této souvislosti mluvilo například o zpěvačce Uně Healyové, která se měla podle deníku The Sun s boxerem seznámit přes seznamovací aplikaci. „Byl ke mně upřímný, že se vídá i s jinými. Já ale řekla, že tohle není pro mě,“ uvedla. Podobně měl skončit i jeho vztah s herečkou Helen Flanaganovou. Později byl pár vídán ve společnosti influencerky Micy Jovy.