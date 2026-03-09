Zápas sledovaly například české herecké stálice Miroslav Donutil a David Prachař. Prachařova rodina je svou podporou Slavie dobře známá, a tak nebylo překvapením, že kromě Davida dorazil na derby také jeho syn František. Ten se návštěvou zápasu pochlubil na Instagramu.
Dobře se na zápase bavily také bývalé soutěžící z reality show Survivor Andrea Bezděková a Žaneta Skružná. „Andrea mě vzala k MDŽ na můj první fotbal Slavie,“ napsala Žaneta na Instagramu.
V hledišti nechyběli ani politici. Dorazil ministr školství Robert Plaga, fandit přišel i ministr kultury Oto Klempíř se svým kolegou, ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček přišel s manželkou Lucií. „K MDŽ jsem vzal manželku na derby. A viděla tři góly v síti Sparty. Krásný dárek,“ okomentoval s nadsázkou na Instagramu společnou fotografii.
Utkání sledoval i bývalý premiér Mirek Topolánek nebo europoslanec Alexandr Vondra.
Pozornost poutala také trojice spojená s českou reprezentací. Trenéři Miroslav Koubek a Jan Suchopárek spolu s generálním manažerem Pavlem Nedvědem sledovali formu hráčů. Baráž o postup na mistrovství světa mezi Českem a Irskem se odehraje už 26. března.