Na olympiádě často nejde jen o výkony, ale i o detaily. Speciální výbava, limitované kolekce oblečení nebo osobní symboly jsou pro řadu sportovců samozřejmostí. Podívejte se, s čím čeští reprezentanti vyrazili na zimní hry do Milána a Cortiny.
Autor: Instagram @ceskyhokej, @ceskybiatlon.cz, @janzaby
Čeští hokejisté i hokejistky se na olympijských hrách v Itálii představují v nových dresech, které pro ně připravila firma Nike.
Autor: Český hokej
Dresy jsou tradičně v bílé a červené barvě, přičemž oběma variantám dominuje státní znak na přední straně.
Autor: Český hokej
Barevné řešení dresů stojí na dvou dominantních plochách, s výrazně odlišeným horním panelem. Bílou variantu doplňují červená ramena, zatímco u červené sady hraje hlavní roli sytě modrá.
Autor: Český hokej
Důraz byl kladen i na detaily, které jsou patrné například na límci, rukávech nebo v grafice čísel.
Autor: Český hokej
Také čeští biatlonisté nastoupí do olympijských závodů ve zcela nových kombinézách.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Biatlonové kombinézy od firmy ATEX pracují s motivem národní trikolory.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Do modré a bílé barvy jsou laděny také čepice a čelenky pro sportovce.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Identifikaci reprezentantů doplňuje nápis „CZE“, který je umístěný za krkem a na lýtkách.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Speciální gólmanskou výstroj si na hry do Milána přiveze hokejový brankář Karel Vejmelka.
Autor: Instagram @vejmelkarl
O Vejmelkovu olympijskou výstroj se postarala kanadská firma Brian’s Custom Sports, která patří ke špičce v oblasti brankářského vybavení.
Autor: Instagram @vejmelkarl
Vyrážečka, lapačka i betony nesou symbol českého lva a motiv lemu prezidentské standarty.
Autor: Instagram @vejmelkarl
Unikátní olympijskou výstroj má i brankářka ženského hokejového týmu Klára Peslarová.
Autor: Instagram @kakina29
O výstroj se postarala ikonická značka Bauer Hockey, s níž je Peslarová dlouhodobě spojena jako první česká ambasadorka.
Autor: Instagram @kakina29
Vizuální pojetí výstroje vychází z oficiální olympijské kolekce české výpravy pro zimní hry Milán–Cortina 2026. Zpracování dominuje modrá barva, doplněná bílými, zlatými a červenými ornamenty.
Autor: Instagram @kakina29
Nechybí ani výšivka se jménem české brankářky.
Autor: Instagram @kakina29
Speciální helmou se do olympijské sezony vybavil nejlepší český alpský lyžař Jan Zabystřan.
Autor: Gabriele Facciotti, AP
O design helmy se postarala značka Slim Grafix, která se specializuje na grafiku helem pro sportovce. Dominantním prvkem je český lev, jehož redesign připravila grafická designérka Kája Nová.
Autor: Instagram @janzaby
V nové helmě Zabystřan senzačně vyhrál závod super-G ve Val Gardeně. Snad mu přinese štěstí i na letošních olympijských hrách.
Autor: Alessandro Trovati, AP
Novou kombinézu si na olympijské hry nechala vyrobit také snowboardcrossařka Eva Adamczyková. Její kompletní podobu zatím na sociálních sítích neodhalila, už dříve ale prozradila, že s návrhem oslovila svou kamarádku a designérku Annu Tuškovou.
Autor: Instagram @eva_samkova