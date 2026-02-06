Helmy, kombinézy, výstroj. Jaké speciální kousky přivezli Češi na olympiádu?

Autor:
  16:18
Na olympiádě často nejde jen o výkony, ale i o detaily. Speciální výbava, limitované kolekce oblečení nebo osobní symboly jsou pro řadu sportovců samozřejmostí. Podívejte se, s čím čeští reprezentanti vyrazili na zimní hry do Milána a Cortiny.
Čeští olympionici si s sebou na hry do Milána a Cortiny vezou speciální výbavu... Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková v nových biatlonových kombinézách pro... Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková pózují v nových kombinézách. V modré a červené barvě jsou také čepice nebo čelenky. Za krkem a na lýtkách kombinézy je uveden nápis CZE. Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí... Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí... Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Zahajovací den ZOH 2026: Hokejistky padly i podruhé, při zahájení vzplály dva ohně

Ivana Weyová překonává Michaelu Hesovou a rozhoduje nájezdy. (6. února 2026)

Program v dějišti XXV. zimních olympijských her byl i v den zahájení plný akce. Česká smíšená dvojice curlerů si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji. Ženský hokejový tým přišel o dvougólové...

6. února 2026  14:36,  aktualizováno  7. 2.

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

7. února 2026

Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan

Premium
Jan Zabystřan. V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského...

V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského roku hýřil úsměvy i dojetím. Jako první český lyžař senzačně vyhrál závod Světového poháru. A teď už se Jan Zabystřan naplno těší na...

7. února 2026

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

6. února 2026,  aktualizováno  23:49

