Na listopadovou svatbu už měla připravené šaty v zelenkavém odstínu. Plány Fibingerové ale překazil vážný úraz. „Stalo se to v lese na opuštěném místě. Odletěl mi mobil, plazila jsem se třicet metrů a spadla jsem do strže,“ popsala bývalá koulařka webu iSport.cz. Záchranáři ji našli až po třech hodinách.
Při pádu si zlomila levou ruku v oblasti ramenního kloubu a vytvořil se jí rozsáhlý hematom. Přestože je někdejší mistryně světa zvyklá překonávat bolest, tentokrát přiznává, že je to nad její síly.
„Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře,“ svěřila se Fibingerová, o kterou nyní pečuje její partner. „Teď se čeká, jestli si to sedne, za což se modlím. Prosím Boha, abych se z toho dostala.“
Atletická legenda, která stále drží světový rekord ve vrhu koulí v hale, přitom ani v sedmasedmdesáti letech nezahálí. Kromě práce pro Českou atletiku provozuje pekárnu v Uherském Ostrohu a několikrát týdně běhá. Nyní ji však čeká nejméně dvouměsíční rekonvalescence.
„Jsem netrpělivá, primář v Hradišti říká, že jsem divoká. Silná Helena je na kolenou…“ povzdechla si pro iSport.cz.
Svatbu měla naplánovanou na 9. listopadu, úraz ji kromě toho připraví i o účast na slavnostním vyhlášení Atleta roku 7. listopadu, na jehož organizaci se dlouhodobě podílí. „Bude to poprvé po všech letech, kdy na vyhlášení Atleta roku nebudu,“ smutnila.