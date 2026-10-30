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Fibingerová spadla při běhu, hodiny čekala na pomoc. Kvůli zranění odložila svatbu

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  14:44
Hostem pořadu Rozstřel je Helena Fibingerová, bývalá československá atletka a...

Hostem pořadu Rozstřel je Helena Fibingerová, bývalá československá atletka a mistryně světa ve vrhu koulí. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Helena Fibingerová, bývalá československá atletka a...
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Legendární koulařka Helena Fibingerová musela po vážném úrazu odložit listopadovou svatbu s přítelem Janem. Sedmasedmdesátiletá atletka se v září zranila při běhání v lese a několik hodin čekala na pomoc. Nyní se zotavuje doma a přiznává, že prožívá náročné chvíle.

Na listopadovou svatbu už měla připravené šaty v zelenkavém odstínu. Plány Fibingerové ale překazil vážný úraz. „Stalo se to v lese na opuštěném místě. Odletěl mi mobil, plazila jsem se třicet metrů a spadla jsem do strže,“ popsala bývalá koulařka webu iSport.cz. Záchranáři ji našli až po třech hodinách.

Při pádu si zlomila levou ruku v oblasti ramenního kloubu a vytvořil se jí rozsáhlý hematom. Přestože je někdejší mistryně světa zvyklá překonávat bolest, tentokrát přiznává, že je to nad její síly.

Helena Fibingerová, bývalá československá atletka a mistryně světa ve vrhu koulí, odkládá svatbu kvůli zranění z poloviny září.

„Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře,“ svěřila se Fibingerová, o kterou nyní pečuje její partner. „Teď se čeká, jestli si to sedne, za což se modlím. Prosím Boha, abych se z toho dostala.“

Atletická legenda, která stále drží světový rekord ve vrhu koulí v hale, přitom ani v sedmasedmdesáti letech nezahálí. Kromě práce pro Českou atletiku provozuje pekárnu v Uherském Ostrohu a několikrát týdně běhá. Nyní ji však čeká nejméně dvouměsíční rekonvalescence.

Helena Fibingerová je ve sportu stále aktivní. Pracuje jako manažerka marketingové společnosti Česká atletika.

„Jsem netrpělivá, primář v Hradišti říká, že jsem divoká. Silná Helena je na kolenou…“ povzdechla si pro iSport.cz.

Svatbu měla naplánovanou na 9. listopadu, úraz ji kromě toho připraví i o účast na slavnostním vyhlášení Atleta roku 7. listopadu, na jehož organizaci se dlouhodobě podílí. „Bude to poprvé po všech letech, kdy na vyhlášení Atleta roku nebudu,“ smutnila.

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Litvínov vs. VítkoviceHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Litvínov vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
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Ml. Boleslav vs. SpartaHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
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Plzeň vs. TřinecHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Plzeň vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 2.54
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Sparta vs. Mladá BoleslavFlorbal - 3. kolo - 30. 10. 2026:Sparta vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
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