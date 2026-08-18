„Naše rodina prochází obdobím hlubokého šoku a zármutku. Zpráva o Haydenině tragické smrti mě hluboce zasáhla. Odešla z tohoto světa příliš brzy,“ napsal Kličko.
Přestože jejich partnerský vztah skončil už před lety, Panettiereová podle něj zůstávala důležitou součástí jeho života. „Díky obrovskému talentu si vybudovala neuvěřitelnou kariéru, zároveň však musela čelit i temnějším stránkám velmi náročného odvětví. Nic nemůže vymazat chvíle, které jsme spolu prožili, ani místo, které měla v našich životech,“ napsal.
Nejemotivnější část rozloučení věnoval jejich jedenáctileté dceři Kaye. „Naší dceři budu o její matce vždy vyprávět s úctou a postarám se o to, aby si pamatovala, jakým člověkem byla,“ slíbil bývalý mistr světa v těžké váze.
Kličko zároveň požádal veřejnost, aby v náročných chvílích respektovala soukromí rodiny, a poděkoval všem za projevenou podporu. „Odpočívej v pokoji, Hayden. Kéž nalezneš věčný klid,“ uzavřel své rozloučení.
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Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Hayden Panettiereová byla v neděli nalezena bez známek života v Jižní Karolíně. Podle dosavadních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Přesná příčina smrti zatím zveřejněna nebyla, objevily se však spekulace o možném předávkování.