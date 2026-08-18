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Kličko truchlí za Hayden Panettiereovou. Matce své dcery poslal emotivní vzkaz

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  10:03
Vladimir Kličko s Hayden Panettiereovou po zápase s Tysonem Furym v roce 2015.

Vladimir Kličko s Hayden Panettiereovou po zápase s Tysonem Furym v roce 2015. | foto: Profimedia.cz

Hayden Panettiere (Santa Monica, 17. ledna 2016)
Hayden Panettiere stála o šaty od Toma Forda tolik, že si je rozhodla koupit.
Vladimir Kličko a Hayden Panettiere (23. dubna 2011)
Hayden Panettiere (2023)
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Herečka Hayden Panettiereová zemřela v neděli 16. srpna ve věku pouhých 36 let. Hvězda seriálu Hrdinové v minulosti několik let tvořila pár s ukrajinským boxerem Vladimirem Kličkem, s nímž má dceru Kayu. Bývalý mistr světa nyní na Instagramu zveřejnil emotivní rozloučení.

„Naše rodina prochází obdobím hlubokého šoku a zármutku. Zpráva o Haydenině tragické smrti mě hluboce zasáhla. Odešla z tohoto světa příliš brzy,“ napsal Kličko.

Přestože jejich partnerský vztah skončil už před lety, Panettiereová podle něj zůstávala důležitou součástí jeho života. „Díky obrovskému talentu si vybudovala neuvěřitelnou kariéru, zároveň však musela čelit i temnějším stránkám velmi náročného odvětví. Nic nemůže vymazat chvíle, které jsme spolu prožili, ani místo, které měla v našich životech,“ napsal.

klitschko

Our family is going through a time of profound shock and grief.

The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.

She built an incredible career through immense talent, while also facing the darker sides of a very demanding industry. Nothing will erase the times we shared or the place she had in our lives.

To our daughter Kaya, I will always speak of her mother with respect and make sure she remembers the person she was.

I extend my deepest condolences to Hayden’s parents, her friends, and her fans, who are also grieving today. Young and talented people like Hayden should not leave this world so soon.

I ask everyone to please respect our family’s feelings and privacy during this incredibly difficult time. For now, this is all I wish to say.

Thank you to everyone who is supporting my family and expressing their sincere condolences.

Rest easy, Hayden. May you find eternal peace. #WeLoveYouHayden

18. srpna 2026 v 9:04, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 9:21
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Nejemotivnější část rozloučení věnoval jejich jedenáctileté dceři Kaye. „Naší dceři budu o její matce vždy vyprávět s úctou a postarám se o to, aby si pamatovala, jakým člověkem byla,“ slíbil bývalý mistr světa v těžké váze.

Kličko zároveň požádal veřejnost, aby v náročných chvílích respektovala soukromí rodiny, a poděkoval všem za projevenou podporu. „Odpočívej v pokoji, Hayden. Kéž nalezneš věčný klid,“ uzavřel své rozloučení.

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiereová byla v neděli nalezena bez známek života v Jižní Karolíně. Podle dosavadních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Přesná příčina smrti zatím zveřejněna nebyla, objevily se však spekulace o možném předávkování.

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