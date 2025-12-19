Malé podnikové letadlo Cessna C550 se zřítilo ve čtvrtek krátce po startu z regionálního letiště ve městě Statesville v Severní Karolíně. Podle tamních úřadů zahynulo všech sedm osob na palubě, včetně bývalého jezdce NASCAR Grega Biffla. NASCAR patří mezi nejznámější americké automobilové závodní série.
Letoun odstartoval krátce po 10. hodině dopolední tamního času a mířil na Floridu. Krátce po vzletu se však z dosud neznámých důvodů pokusil o návrat na letiště.
„Viděli jsme letadlo, jak letí strašně nízko. Bylo to děsivé,“ popsal svědek, který byl v době nehody na nedalekém golfovém hřišti.
Na palubě byly kromě pětapadesátiletého Biffla také jeho manželka Cristina a děti Ryder a Emma. Dalšími oběťmi jsou Dennis Dutton, jeho syn Jack a Craig Wadsworth. Letadlo bylo registrováno na společnost, kterou Biffle vlastnil.
Příčina nehody zatím není známa. V době letu panovalo mrholení a zatažená obloha. Podle záznamů Federálního úřadu pro letectví měl Biffle pilotní licenci pro vrtulníky i jednomotorová a vícemotorová letadla, není však jasné, zda stroj v osudný okamžik pilotoval on sám.
NASCAR vyjádřil nad tragédií hluboký zármutek. „Greg byl víc než jen šampion. Byl milovaným členem naší komunity, férovým soupeřem a přítelem,“ uvedla série v prohlášení.
Biffle během kariéry vyhrál více než 50 závodů napříč třemi hlavními sériemi NASCAR, včetně 19 vítězství v nejvyšší Cup Series. Tituly získal také v Truck Series (2000) a Xfinity Series (2002).