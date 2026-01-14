Dokument se vrací až do Haškova dětství v Pardubicích, tehdy dělnickém a komunisty řízeném městě Československa. Právě zde se formovala osobnost budoucí hokejové ikony i jeho netradiční brankářský styl. Tvůrci se zaměřují nejen na sportovní stránku, ale i na společenské a politické prostředí, které Haška obklopovalo a ovlivnilo jeho další směřování.
Produkční tým Buffala se do Pardubic osobně vydal, aby zmapoval úplné začátky kariéry slavného gólmana. Připomíná období, kdy Hašek jako malý chlapec často chodil pozdě na tréninky a chytal s improvizovanou, doma vyrobenou výstrojí. Právě z těchto skromných podmínek se postupně vypracoval až na olympijského vítěze a dvojnásobného šampiona Stanley Cupu.
Významnou část filmu tvoří vzpomínky rodinných příslušníků, bývalých spoluhráčů, trenérů i učitelů. Jejich svědectví nabízejí osobnější pohled na muže, který se stal symbolem nekonvenčního brankářského stylu a jednou z nejvýraznějších postav českého i světového hokeje.
Autoři dokumentu slibují, že diváci uvidí Dominika Haška z nové perspektivy – nejen jako legendu NHL, ale také jako kluka z českého hokejového města, jehož cesta na vrchol byla úzce spjata s dobou a prostředím, v němž vyrůstal.