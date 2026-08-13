V emotivním příspěvku poděkovala klubu, fanouškům i lidem, kteří byli součástí jejich života během Haraslínova působení na Letné. Video zachycuje nejen fotbalové okamžiky, ale i rodinné záběry, které působí mimořádně osobně.
Silné jsou především záběry s dětmi, synem Lucou a dcerou Theou. Právě Luca se stal v posledních sezonách dobře známou tváří letenského stadionu. Fanoušci si určitě budou pamatovat i „Šulovu“ typickou oslavu s telefonem a vypláznutým jazykem, při níž volal právě svému synovi. Ten často doprovázel svého otce při nástupu na hřiště před zápasy a po utkáních s ním chodil i na trávník během děkovaček.
Haraslín během pěti let ve Spartě vyrostl v jednu z největších osobností týmu, získal dva tituly, domácí pohár a letenskému celku také výrazně pomohl k vytouženému postupu do Ligy mistrů. V poslední sezoně navlékal také kapitánskou pásku. Emotivní reakce jeho manželky ukazuje, že odchod z Prahy není pouze sportovní změnou, nýbrž i velkým rodinným krokem.
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Pod videem se okamžitě objevily stovky komentářů od fanoušků, kteří děkovali nejen Haraslínovi, ale i jeho rodině za vztah, který si ke Spartě během let vytvořila.