Styděla se za přítele? Zmatek a kyselý pohled v televizi vysvětlila sama sáňkařka

Neshody v partnerském vztahu či jen trapná situace? Spekulaci po závodě sáňkařek v olympijském ledovém korytu vyvolala rakouská reprezentantka Hannah Procková chvíli poté, co kamera v hledišti zabrala jejího přítele a vzápětí její reakci. Zmatek a pochyby ale sama brzy vysvětlila.
Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.

Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu. | foto: Reuters

Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.
Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.
Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.
Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.
Aneb co dokáže televizní střih. Po závodě sáňkařek, v němž šestadvacetiletá Procková skončila desátá, si kamera v hledišti našla jejího přítele.

Ten se pochlubil cedulí s nápisem „Moje přítelkyně klouže (jezdí) lépe než ta tvoje“, načež kamera zabrala právě Prockovou.

Hovor jsem prostě vytípl. Německý sáňkař po zlatě odmítl telefonovat s kancléřem

Ta se nejprve usmála a vzápětí změnila reakci ve vrtění hlavou. „Stydí se za to?“ napsal ke krátkému videu televizní kanál Eurosport na Instagramu.

Načež reakci pod příspěvkem přidala sama Procková, která veškeré spekulace uvedla na pravou míru.

„Ahoj všichni, to jsem já ta žena ve videu. Možná to tak kvůli tomu úklonu hlavou nevypadá, ale byla jsem nekonečně šťastná, když jsem viděla, jak roztomilý plakát udělal. Vrtění hlavou byla reakce na svůj čas, který jsem si přečetla. Můj přítel je ten nejlepší, kterého si člověk může přát. A já jsem za jeho podporu neuvěřitelně vděčná,“ rozptýlila obavy Rakušanka.

Procková je dcerou rakouské legendy Markuse Procka, který je prezidentem tamní sáňkařské federace. Závod v ledovém korytě vyhrála v součtu čtyř soutěžních jízd Němka Julia Taubitzová.

