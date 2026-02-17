Na sobotním turnaji Karate Contest 59 došlo k výrazně kontroverznímu souboji. V otevřeném grapplingovém zápase nastoupil Valter Walker proti Američanovi Zionu Clarkovi, který se narodil bez nohou kvůli vzácné vrozené poruše postihující vývoj páteře.
Walker, přezdívaný The Clean Machine, měl nad soupeřem výraznou fyzickou převahu. Zatímco Clark váží jen zlomek jeho hmotnosti a měří zhruba metr, Walker má přes dva metry. Přesto duel skončil až škrcením zezadu, které Walker nejprve uvolnil – a vzápětí znovu nasadil, dokud Clark neodklepal.
Právě tento moment vyvolal mezi fanoušky šok a otázky, zda měl být podobný zápas vůbec povolen. „Nemohu uvěřit, že to někdo dovolil. Připadám si, jako bych sledoval zločin,“ napsal jeden z diváků na síti X. Další se ptali, jak mohl zápas projít regulací.
Rozruch ještě zesílil po pozápasovém rozhovoru. Walker v něm veřejně vyzval ke střetu vlastního bratra – hvězdu UFC Johnnyho Walkera. Ten však na turnaji chyběl a krátce nato vysvětlil proč.
„Jsem zahanbený. Škrtí bezbranného člověka, čtyřikrát lehčího než on, navíc bez nohou. To je extrémně neuctivé,“ napsal Johnny Walker v komentáři na Instagramu. V dalším vyjádření v portugalštině dodal, že právě kvůli tomuto zápasu odmítl dorazit.
„Tohle nebyl zápas. Ani nevím, jak to nazvat. Ať si najde soupeře své velikosti. Nedělá čest jménu Walker,“ pokračoval. Bratra zároveň obvinil z neúcty k rodině a uvedl, že takové jednání odmítá podporovat.