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Hamiltonův splněný sen. Na Velkou cenu Itálie dorazil v legendárním Ferrari F40

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  13:45
Hamilton pojal příjezd do Monzy ve velkém stylu. K červenému F40 zvolil...

Hamilton pojal příjezd do Monzy ve velkém stylu. K červenému F40 zvolil elegantní černý outfit, béžový kabát a pokrývku hlavy. | foto: Profimedia.cz

Vysněné auto Lewisa Hamiltona.
Hamilton pojal příjezd do Monzy ve velkém stylu. K červenému F40 zvolil...
Lewis Hamilton si splnil dětský sen. Pořídil si červené Ferrari F40.
Lewis Hamilton na tiskové konferenci před Velkou cenou Itálie.
13 fotografií
Lewis Hamilton má v garáži nový klenot. Sedminásobný mistr světa formule 1 si pořídil Ferrari F40, tedy vůz, o kterém snil už od dětství. Nejde však o obyčejný exemplář. Automobil má za sebou mimořádný příběh.

„Je to auto mých snů, nějaké takové jsem dlouho hledal,“ vysvětlil britský jezdec.

Hamilton po dlouhém pátrání narazil na skutečnou automobilovou raritu. Jeho F40 vyrobené v roce 1991 původní majitel odvezl z Maranella domů a následně s ním prakticky nejezdil. Vůz strávil více než 30 let v garáži, a když ho Hamilton objevil, na tachometru měl pouhých 69 kilometrů. Po dlouhá léta se na něj jen prášilo.

outpump

@LewisHamilton è appena arrivato a Monza per il Media Day a bordo di un’iconica Ferrari F40 del 1991.

Sulla targa il numero 44, che ha sempre contraddistinto le auto guidate dal campione inglese. Prodotta in una serie limitata di soli 1.315 esemplari, gli ingegneri di Ferrari hanno impiegato settimane per riportare in vita la F40, rimasta in un garage per oltre 30 anni.

Semplicemente iconico.

: @f1

3. září 2026 v 11:38, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 11:46
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Právě tento stav byl pro legendárního jezdce jedním z hlavních důvodů, proč ho vůz zaujal. Nechtěl jen F40, ale automobil s autentickou historií a minimálním nájezdem.

Hamilton se následně rozhodl nechat auto znovu přivést k životu přímo v továrně Ferrari. Specialisté vůz rozebrali a zkontrolovali, zda po desítkách let odstavení všechno stále funguje. A ukázalo se, že auto zubu času odolávalo překvapivě dobře. Podle Hamiltona nebylo potřeba měnit téměř nic zásadního.

lewishamilton

My very own F40. This is the car of my dreams and has been for as long as I can remember. As a kid I dreamt of having one. When I joined Ferrari last year I made sure to have one with me on my first day at Maranello. That’s how much it means to me.

These cars are works of art and incredibly rare, so when I found this one, covered in dust after being sat in a garage for over thirty years, I knew I had to bring her home. First to Maranello, where the master engineers and mechanics at the factory worked for weeks to bring her back to life. Massive thank you to everyone who had a hand in this project. This has truly been a dream come true. I can’t wait to share more with you all. Stay tuned …

31. srpna 2026 v 18:37, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 11:48
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Pak ale přišlo překvapení, které celému příběhu dodalo další rozměr. Když mechanici vyndali motor, zjistili, že na něm je vyražené číslo 44. To je číslo, se kterým Hamilton jezdí celou svou kariéru ve formuli 1.

„Když vyndavali motor, zjistili, že má číslo 44. Nemohl jsem tomu uvěřit. Říkal jsem si: „To nemůže být pravda. Takže to do značné míry působí jako osud,“ popsal Hamilton.

Nešlo přitom o žádnou dodatečnou úpravu kvůli Hamiltonovi. Motor měl toto označení ještě dříve, než skončil v jeho rukou.

lewishamilton

My dream car. Full video coming soon …

1. září 2026 v 16:28, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 11:49
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Britský pilot si splnění svého automobilového snu nenechal jen pro sebe. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie vozu a přidal k nim jednoduchý vzkaz. „Moje vlastní F40. Je to auto mých snů a bylo jím tak dlouho, jak si jen pamatuji,“ napsal.

A protože už měl Ferrari po renovaci znovu připravené na silnici, rozhodl se ho ukázat stylově. S vozem zamířil do Monzy, kde se tento víkend koná Velká cena Itálie. Přímo do paddocku Ferrari tak přijel za volantem jednoho z nejslavnějších silničních vozů, které kdy značka vyrobila.

wearetherace

Now THAT is a coincidence!

3. září 2026 v 14:12, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 11:54
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Hamilton navíc příjezd pojal ve velkém stylu. K červenému F40 zvolil elegantní černý outfit, béžový kabát a pokrývku hlavy. Auto mělo na registrační značce jeho ikonickou 44 a celý příjezd nápadně připomínal jeho slavné představení u Ferrari v Maranellu.

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