„Je to auto mých snů, nějaké takové jsem dlouho hledal,“ vysvětlil britský jezdec.
Hamilton po dlouhém pátrání narazil na skutečnou automobilovou raritu. Jeho F40 vyrobené v roce 1991 původní majitel odvezl z Maranella domů a následně s ním prakticky nejezdil. Vůz strávil více než 30 let v garáži, a když ho Hamilton objevil, na tachometru měl pouhých 69 kilometrů. Po dlouhá léta se na něj jen prášilo.
Právě tento stav byl pro legendárního jezdce jedním z hlavních důvodů, proč ho vůz zaujal. Nechtěl jen F40, ale automobil s autentickou historií a minimálním nájezdem.
Hamilton se následně rozhodl nechat auto znovu přivést k životu přímo v továrně Ferrari. Specialisté vůz rozebrali a zkontrolovali, zda po desítkách let odstavení všechno stále funguje. A ukázalo se, že auto zubu času odolávalo překvapivě dobře. Podle Hamiltona nebylo potřeba měnit téměř nic zásadního.
Pak ale přišlo překvapení, které celému příběhu dodalo další rozměr. Když mechanici vyndali motor, zjistili, že na něm je vyražené číslo 44. To je číslo, se kterým Hamilton jezdí celou svou kariéru ve formuli 1.
„Když vyndavali motor, zjistili, že má číslo 44. Nemohl jsem tomu uvěřit. Říkal jsem si: „To nemůže být pravda. Takže to do značné míry působí jako osud,“ popsal Hamilton.
Nešlo přitom o žádnou dodatečnou úpravu kvůli Hamiltonovi. Motor měl toto označení ještě dříve, než skončil v jeho rukou.
Britský pilot si splnění svého automobilového snu nenechal jen pro sebe. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie vozu a přidal k nim jednoduchý vzkaz. „Moje vlastní F40. Je to auto mých snů a bylo jím tak dlouho, jak si jen pamatuji,“ napsal.
A protože už měl Ferrari po renovaci znovu připravené na silnici, rozhodl se ho ukázat stylově. S vozem zamířil do Monzy, kde se tento víkend koná Velká cena Itálie. Přímo do paddocku Ferrari tak přijel za volantem jednoho z nejslavnějších silničních vozů, které kdy značka vyrobila.
Hamilton navíc příjezd pojal ve velkém stylu. K červenému F40 zvolil elegantní černý outfit, béžový kabát a pokrývku hlavy. Auto mělo na registrační značce jeho ikonickou 44 a celý příjezd nápadně připomínal jeho slavné představení u Ferrari v Maranellu.