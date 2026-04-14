Dvojice byla podle záběrů ze sociálních sítí zachycena během vystoupení Justina Biebera poblíž pódia. Kardashianová zvolila výrazný černý outfit doplněný šátkem, Hamilton dorazil v mikině s kapucí, kšiltovce a slunečních brýlích. Přestože se snažili splynout s davem, fanoušci je rychle poznali.
Sedminásobný mistr světa formule 1 se navíc nechtěně stal součástí úsměvné situace. Na jednom z videí ho totiž uživatelé sociálních sítí omylem označili jako zpěváka Lewise Capaldiho.
wow guys not cool such an invasion of our privacy https://t.co/4CWHjScykX— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) April 13, 2026
Záměna pobavila i samotného hudebníka, který video sdílel na síti X a s nadsázkou okomentoval: „Páni, lidi, to není v pohodě, takové narušení našeho soukromí.“
Autor původního příspěvku se později omluvil a vysvětlil, že šlo jen o překlep. „Lidi, byla to chyba. Omylem jsem si spletl Lewise Hamiltona s Lewisem Capaldim,“ napsal.
Hamilton se k celé situaci přímo nevyjádřil, na svých sociálních sítích ale sdílel snímek ze stejného večera. Na něm pózuje v tom samém outfitu jako na festivalu, tentokrát už bez Kardashianové. Přidal i další záběry z volných dní, během nichž tráví čas sportem i s rodinou.
Tokijská jízda podle Hamiltona. Ve ferrari driftoval na legendárním parkovišti
Britský pilot formule 1 se na sociálních sítích poprvé ukázal se svou údajnou partnerkou minulý týden, když zveřejnil video, ve kterém se prohání Tokiem za volantem ikonického Ferrari F40. Na místě spolujezdce sedí právě americká influencerka a podnikatelka. O jejich vztahu se přitom spekulovalo už od začátku letošního roku.