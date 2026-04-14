Hamilton vyrazil na Coachellu. Fanoušci si ho spletli se známým zpěvákem

  19:33
Pilot Ferrari Lewis Hamilton využil závodní pauzu ve formuli 1 a vyrazil na jeden z největších hudebních festivalů světa. Na Coachelle se objevil po boku Kim Kardashianové a i přes snahu zůstat v ústraní na sebe brzy strhli pozornost.
Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina Biebera na festivalu Coachella.

Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina Biebera na festivalu Coachella.

Dvojice byla podle záběrů ze sociálních sítí zachycena během vystoupení Justina Biebera poblíž pódia. Kardashianová zvolila výrazný černý outfit doplněný šátkem, Hamilton dorazil v mikině s kapucí, kšiltovce a slunečních brýlích. Přestože se snažili splynout s davem, fanoušci je rychle poznali.

Sedminásobný mistr světa formule 1 se navíc nechtěně stal součástí úsměvné situace. Na jednom z videí ho totiž uživatelé sociálních sítí omylem označili jako zpěváka Lewise Capaldiho.

Záměna pobavila i samotného hudebníka, který video sdílel na síti X a s nadsázkou okomentoval: „Páni, lidi, to není v pohodě, takové narušení našeho soukromí.“

Autor původního příspěvku se později omluvil a vysvětlil, že šlo jen o překlep. „Lidi, byla to chyba. Omylem jsem si spletl Lewise Hamiltona s Lewisem Capaldim,“ napsal.

Hamilton se k celé situaci přímo nevyjádřil, na svých sociálních sítích ale sdílel snímek ze stejného večera. Na něm pózuje v tom samém outfitu jako na festivalu, tentokrát už bez Kardashianové. Přidal i další záběry z volných dní, během nichž tráví čas sportem i s rodinou.

Tokijská jízda podle Hamiltona. Ve ferrari driftoval na legendárním parkovišti

Britský pilot formule 1 se na sociálních sítích poprvé ukázal se svou údajnou partnerkou minulý týden, když zveřejnil video, ve kterém se prohání Tokiem za volantem ikonického Ferrari F40. Na místě spolujezdce sedí právě americká influencerka a podnikatelka. O jejich vztahu se přitom spekulovalo už od začátku letošního roku.

Tipsport - partner programu
Liverpool vs. PSGFotbal - - 14. 4. 2026:Liverpool vs. PSG //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 2.45
  • 4.20
  • 2.63
Atlético vs. BarcelonaFotbal - - 14. 4. 2026:Atlético vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 3.96
  • 4.71
  • 1.77
Columbus vs. WashingtonHokej - - 15. 4. 2026:Columbus vs. Washington //www.idnes.cz/sport
15. 4. 01:00
  • 2.10
  • 4.05
  • 3.12
Philadelphia vs. MontrealHokej - - 15. 4. 2026:Philadelphia vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
15. 4. 01:00
  • 3.75
  • 4.31
  • 1.83
NY Islanders vs. CarolinaHokej - - 15. 4. 2026:NY Islanders vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
15. 4. 01:00
  • 2.07
  • 4.06
  • 3.18
Boston vs. New JerseyHokej - - 15. 4. 2026:Boston vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
15. 4. 01:00
  • 2.17
  • 4.06
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

ONLINE: Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, dvoubrankový náskok hájí Atlético a PSG

Sledujeme online
Hráči Atlétika Madrid slaví trefu v derby proti Realu.

První dva semifinalisty pozná letošní ročník fotbalové Ligy mistrů. Atlético Madrid doma hájí náskok 2:0 nad Barcelonou a stejným poměrem před týdnem zvítězili také obhájci trofeje z PSG, které čeká...

14. dubna 2026  20:30

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Hamilton vyrazil na Coachellu. Fanoušci si ho spletli se známým zpěvákem

Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina...

Pilot Ferrari Lewis Hamilton využil závodní pauzu ve formuli 1 a vyrazil na jeden z největších hudebních festivalů světa. Na Coachelle se objevil po boku Kim Kardashianové a i přes snahu zůstat v...

14. dubna 2026  19:33

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Krasobruslařka Liuová září v hudebním klipu. Zahrála si po boku dalších hvězd

V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman“ účinkují krasobruslařka Alysa...

Olympijská vítězka Alysa Liuová si z ledových ploch odskočila před kamery. Americká krasobruslařka si zahrála v novém videoklipu islandské zpěvačky s čínskými kořeny Laufey k písni „Madwoman“, který...

14. dubna 2026  18:01

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Muchová zvládla vstup do antukové sezony, dařilo se i Macháčovi či Kopřivovi

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Vít Kopřiva postoupil na antuce v Mnichově do 2....

14. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  17:36

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Velký návrat. A velké překvapení. Až v Mostě zaburácí na konci prázdnin tahače, po třech letech u toho bude česká stáj Buggyra a český pilot Adam Lacko, oblíbenec fanoušků a mistr Evropy z roku 2017....

14. dubna 2026  17:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29

Nejsem vítěz, jsem bojovník. Netflix ukázal trailer k dokumentu o Nadalovi

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se loučí s Roland...

Netflix láká fanoušky na další sportovní dokument. Tentokrát se tvůrci zaměřili na jedno z největších jmen tenisové historie. Nový čtyřdílný seriál „Rafa“ mapuje poslední sezonu Rafaela Nadala a...

14. dubna 2026  16:25

