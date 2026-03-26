Sedminásobný světový šampion formule 1 setkání sdílel na svých sociálních sítích, kde zveřejnil fotografie a videa z tréninku. Zároveň přidal i osobnější vzpomínky na dětství, kdy se s bojovými uměními setkal vůbec poprvé.
„Absolvovat lekci s Tecurem Šimagučim, legendárním samurajským umělcem, bylo neuvěřitelné. Pracoval na všech bojových scénách v Kill Billu, což je šílené,“ napsal Hamilton, kterého společný trénink vrátil v myšlenkách o několik let zpět.
„Připomnělo mi to dobu, kdy jsem jako dítě začal s karate, abych se dokázal vyrovnat se šikanou ve škole. Naučilo mě to nejen obraně, ale i disciplíně, respektu a pokoře,“ uvedl.
Dodal, že na lekce chodil sedm let a každá hodina začínala tradičním pokleknutím a úklonou směrem k učiteli. Stejný rituál zopakoval i nyní při setkání se Šimagučim.
Hamilton už v minulosti otevřeně mluvil o tom, že v dětství čelil šikaně a problémům s duševním zdravím. „Deprese jsem měl od třinácti let. Velkou roli v tom hrála i škola,“ přiznal dříve.
Zkušenost z Japonska v něm ale zanechala silný dojem i z jiného důvodu. „Když jsem byl mladší, nechápal jsem, proč se musíme klanět. Dnes v tom vidím respekt k tradici a její krásu,“ doplnil a poděkoval za přijetí i samotnému Tokiu.
Na příspěvek na Hamiltonově instagramu reagovala také herečka Uma Thurmanová, hlavní představitelka filmů Kill Bill, která pod snímky stručně napsala: „Pěkná forma“ a přidala emoji ohně.
Čtyřicetiletého Brita nyní čeká další závodní víkend. V Japonsku se bude snažit navázat na výkon z Velké ceny Číny, kde se při svém 26. startu za Ferrari poprvé dostal na stupně vítězů.