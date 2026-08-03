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Hamilton přivítal nového parťáka do rodiny. Štěněti dal formulové jméno

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  11:09
Halo, štěně zlatého retrievera, které patří Lewisu Hamiltonovi.

Halo, štěně zlatého retrievera, které patří Lewisu Hamiltonovi. | foto: Instagram/@goldiva_goldens

Lewis Hamilton a Roscoe přicházejí do dějiště F1 závodu.
Roscoe, buldok Lewise Hamiltona
Lewis Hamilton, pilot stáje Mercedes, a jeho pes buldok Roscoe
Lewis Hamilton z Ferrari se v Japonsku podepisuje fandům.
14 fotografií
Lewis Hamilton má nového parťáka. Sedminásobný mistr světa formule 1 přivítal ve svém životě štěně zlatého retrívra jménem Halo, které si pořídil od americké chovatelské stanice Goldiva Goldens.

Hamilton je svou láskou ke psům pověstný. Dlouhé roky ho v paddocku doprovázel anglický buldok Roscoe, jenž se stal miláčkem fanoušků a na vlastním instagramovém účtu nasbíral přes milion sledujících.

Když pilot Ferrari loni v září o třináctiletého Roscoea přišel, jeho smrt zasáhla celý formulový svět. Hamilton se však netajil tím, že až nastane správný čas, rád by si pořídil dalšího psího společníka. Nyní se jím stala fenka Halo. Novinku potvrdila na sociálních sítích samotná chovatelská stanice, když zveřejnila snímek Halo se závodnickou helmou.

„Máme radost, že můžeme slečnu Halo dopravit do Los Angeles k jezdci Ferrari Lewisi Hamiltonovi,“ uvedla Goldiva Goldens na Instagramu u fotografie štěněte v závodní helmě.

Krátce nato zveřejnila snímek s Halo v náručí Kim Kardashianová. Roztomilý přírůstek okamžitě zaujal fanoušky.

„Ten pes vůbec netuší, jaké má štěstí. Bude rozmazlovaný a pravděpodobně prožije ten nejlepší život, jaký pes může mít,“ napsal jeden z nich na Redditu.

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Další chválili formulové jméno. Halo, neboli Svatozář, je bezpečnostní prvek na monopostu, který chrání pilotům hlavu. A jiní komentující už plánovali setkání Halo s jiným miláčkem paddocku, jezevčíkem Leem, který patří Hamiltonovu týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi.

„Snad uvidíme, jak se Halo a Leo potkají,“ přál si jeden z uživatelů. Jiný měl jasno v tom, že pejsci se rychle spřátelí a budou nerozluční. „Halo a Leo budou potřebovat stejné bundy Ferrari.“

Halo přichází do Hamiltonova života na začátku letní přestávky formule 1. Po pátém místě ve Velké ceně Maďarska je britský pilot se 169 body druhý v průběžném pořadí šampionátu. Na vedoucího Kimiho Antonelliho ztrácí 50 bodů.

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