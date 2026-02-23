Lewis Hamilton dál závodí na nejvyšší úrovni formule 1 a kontrakt má minimálně do konce roku 2026. Přesto už se začíná spekulovat, co přijde poté. A jedna z variant zní překvapivě: olympijské boby.
Jednačtyřicetiletý Brit se netají tím, že ho zimní sport láká. V minulosti opakovaně zmínil, že jeho oblíbeným filmem jsou Kokosy na sněhu, příběh prvního jamajského bobového týmu. A právě s touto zemí je Hamilton nepřímo spojen – jeho otec pochází z karibské Grenady.
„Měl by pro to cit,“ věří Jamajčané
Myšlenku přechodu k bobům nyní oživil Tyquendo Tracey, bývalý elitní sprinter a člen jamajské bobové reprezentace, která se chystá na zimní hry v Itálii.
„Myslím, že by si vedl velmi dobře. Jezdí zatáčky rychlostí přes 200 mil za hodinu, má cit pro řízení i manévrování. To jsou schopnosti, které se dají přenést i do bobu,“ uvedl Tracey pro agenturu Reuters.
Hamilton ostatně nedávno ve videu Ferrari připustil, že kdyby si měl vybrat zimní olympijský sport, byl by to právě bob. „Vždycky jsem si ho chtěl vyzkoušet,“ přiznal. S nadsázkou dokonce mluvil o možnosti založit vlastní tým. „Grenada nemá bobovou reprezentaci, takže bych možná vzal kamaráda Jana a pár kluků z Grenady a dali bychom dohromady posádku,“ poznamenal s úsměvem.
Tracey přiznává, že Jamajka by o takovou posilu stála. „Fandíme mu a rádi bychom, aby po konci kariéry ve formuli 1 zvážil zimní olympiádu,“ říká. Přestože Hamiltonovi je 41 let, podle něj by rychlost ani talent nebyly překážkou.
Další zimní olympijské hry se uskuteční v roce 2030. Pokud by se britská legenda skutečně rozhodla pro radikální změnu, času na přípravu by měla dost.
Zní to jako odvážný plán? Možná. Ale spojení špičkového pilota s ledovou dráhou by rozhodně patřilo k největším sportovním příběhům posledních let.