Jezdec Ferrari se během zimní přestávky tradičně postavil snowboard, na svahu se proháněl i svou neteří Willow.
„Jsem nesmírně vděčný za tuto pauzu. Čas na odpojení, dobití baterek a nalezení vnitřního klidu. Čas strávený s rodinou a přáteli, odpočinek a smích. Přesně to, co jsem potřeboval,“ napsal Hamilton.
Uplynulá sezona patřila k nejnáročnějším v kariéře britského jezdce. Adaptace na nové prostředí a výsledky, které nenaplnily očekávání, znamenaly pro bývalého světového šampiona výraznou psychickou i fyzickou zátěž.
Hamilton ale naznačil, že zimní pauzu bere jako příležitost ke změnám. „Teď je čas začít s novými rutinami, opustit nechtěné vzorce a pracovat na růstu,“ uvedl v příspěvku, ve kterém zároveň apeloval na trpělivost a postupné kroky.
„Pusťte věci, které vám neslouží. Může to chvíli trvat, ale důležité je udělat první krok,“ napsal. „Vaše podpora pro mě znamená všechno, a i já jsem tu pro vás. Nikdy nejste sami. Berme to den po dni, krok za krokem,“ uzavřel.