Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton oslavil 41. narozeniny na horách se svými nejbližšími. Na instagramu se podělil o snímky z rodinné dovolené i myšlenky, které už směřují k další závodní sezoně.
Jezdec Ferrari se během zimní přestávky tradičně postavil snowboard, na svahu se proháněl i svou neteří Willow.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto pauzu. Čas na odpojení, dobití baterek a nalezení vnitřního klidu. Čas strávený s rodinou a přáteli, odpočinek a smích. Přesně to, co jsem potřeboval,“ napsal Hamilton.

Another return. I’m incredibly grateful for this break. Time to disconnect, recharge and find a bit of inner peace. Time with family and friends replenishing with rest and good laughs has been everything I needed after a very draining year. In a world that moves so fast where we’re constantly being pulled in so many directions, truly disconnecting and has been the most amazing feeling.

I’m conscious that we’re entering the Year of the Horse and leaving behind the Year of the Snake. The time for change is now. Starting new routines, leaving behind unwanted patterns and working on growth.

Let go of things that don’t serve you. This can take time, there will be things you can’t get rid of immediately, but it starts with the first step. Even though the world can seem like a mess, I hope that you’re staying focused on living life to the fullest. Be you and never forget who you are. I learnt that from many of you who told me this in 2025, and I’ll never forget again! Your support means the world to me, and I’m here for you too. You are never alone. Let’s take it one day at a time, one step at a time.

7. ledna 2026 v 14:50
Uplynulá sezona patřila k nejnáročnějším v kariéře britského jezdce. Adaptace na nové prostředí a výsledky, které nenaplnily očekávání, znamenaly pro bývalého světového šampiona výraznou psychickou i fyzickou zátěž.

Hamilton ale naznačil, že zimní pauzu bere jako příležitost ke změnám. „Teď je čas začít s novými rutinami, opustit nechtěné vzorce a pracovat na růstu,“ uvedl v příspěvku, ve kterém zároveň apeloval na trpělivost a postupné kroky.

Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové

„Pusťte věci, které vám neslouží. Může to chvíli trvat, ale důležité je udělat první krok,“ napsal. „Vaše podpora pro mě znamená všechno, a i já jsem tu pro vás. Nikdy nejste sami. Berme to den po dni, krok za krokem,“ uzavřel.

