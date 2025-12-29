Skandál slovenského reprezentanta. Na amatérském turnaji udeřil nezletilého

Podle dostupných videozáznamů a informací slovenských médií se situace vyhrotila po slovní potyčce s protihráčem, do níž se zapojili i diváci z hlediště.
Stabilní člen národního týmu, se kterým chce v březnu bojovat o postup na mistrovství světa, reagoval emotivně. Sundal dres a vyzýval fanoušky, aby přišli na hrací plochu.
Zatímco první zprávy mluvily pouze o strkanici, další zveřejněné video ukázalo vážnější moment. Je na něm zachyceno, jak Vavro v afektu udeřil sedmnáctiletého mladíka, který se chtěl konfliktu vyhnout.
Uráželi mou matku
Sám Vavro se ke kauze vyjádřil na sociálních sítích. Incident označil za své selhání a popsal důvod, který ho podle jeho slov vyprovokoval. Tvrdil, že během snahy uklidnit situaci čelil urážkám mířeným na jeho matku, což nezvládl.
Po zveřejnění druhého videa, které potvrdilo fyzický kontakt, následovala obsáhlejší omluva. Prostřednictvím mluvčí Slovenského fotbalového svazu Moniky Jurigové přiznal chybu a zdůraznil, že jeho reakce byla nepřijatelná. Zároveň uvedl, že se mladíkovi omluvil osobně i následně telefonicky.