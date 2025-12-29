Skandál slovenského reprezentanta. Na amatérském turnaji udeřil nezletilého

David Chuchma
  14:40
Mělo jít o zpestření zimní přestávky, místo toho slovenský reprezentační obránce Denis Vavro předvedl nevídaný zkrat. Fotbalista německého Wolfsburgu na halovém turnaji v obci Preseľany v afektu udeřil sedmnáctiletého mladíka.
Denis Vavro

Denis Vavro | foto: ČTK

Slovenský obránce Denis Vavro z FC Kodaň odehrává míč před Erikem Prekopem z...
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) hlavičkuje v souboji s Ukrajincem Mychajlem...
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) se snaží dostihnout Ukrajince Arťoma Dovbyka.
Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) v souboji s Denisem Vavrem.
7 fotografií

Podle dostupných videozáznamů a informací slovenských médií se situace vyhrotila po slovní potyčce s protihráčem, do níž se zapojili i diváci z hlediště.

Stabilní člen národního týmu, se kterým chce v březnu bojovat o postup na mistrovství světa, reagoval emotivně. Sundal dres a vyzýval fanoušky, aby přišli na hrací plochu.

Uděláme z vás blázna. Bývalá dietoložka Realu Madrid viní klub ze šikany

Zatímco první zprávy mluvily pouze o strkanici, další zveřejněné video ukázalo vážnější moment. Je na něm zachyceno, jak Vavro v afektu udeřil sedmnáctiletého mladíka, který se chtěl konfliktu vyhnout.

Uráželi mou matku

Sám Vavro se ke kauze vyjádřil na sociálních sítích. Incident označil za své selhání a popsal důvod, který ho podle jeho slov vyprovokoval. Tvrdil, že během snahy uklidnit situaci čelil urážkám mířeným na jeho matku, což nezvládl.

Po zveřejnění druhého videa, které potvrdilo fyzický kontakt, následovala obsáhlejší omluva. Prostřednictvím mluvčí Slovenského fotbalového svazu Moniky Jurigové přiznal chybu a zdůraznil, že jeho reakce byla nepřijatelná. Zároveň uvedl, že se mladíkovi omluvil osobně i následně telefonicky.

milujufotbal

️Takto situaci popsal klučina, který dostal od Vavra facku: "Incident sa stal v Preseľanoch na halovom turnaj. Počas úvodných zápasov naší hráči (17,18 rokov) robili rôzne triky a klucky. Na tieto situácie, podľa viacerých prítomných, Vavro reagoval vyhrážkami o lámaní nôh. Jeden z hráčov sa ho pýtal komu chce zlomiť nohy. Vavro ho následne chytil pod krk a musel byť zadržiavaný ďalšími osobami, aby sa situácia upokojila.

Neskôr, počas samotného zápasu, došlo k ďalšiemu incidentu, ktorý je zachytený aj na videozázname. Po jednom zo súbojov Vavro vyšiel na ihrisko, vyzliekol si tričko, agresívne pobehoval po ploche a smerom k fanúšikom robil gestá, ktorými ich vyzýval, aby za ním prišli dole z tribúny.
V tomto momente som sa nachádzal na ihrisku, bez akejkoľvek verbálnej či fyzickej interakcie z mojej strany. Keď sa pán Vavro ku mne rozbehol, zdvihol som ruky hore na znak, že nechcem konflikt. Napriek tomu mi dal facku."

27. prosince 2025 v 20:36, příspěvek archivován: 29. prosince 2025 v 11:30
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. KanadaHokej - - 29. 12. 2025:Sparta vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.90
  • 2.10
Frýdek-M. vs. Pardubice BHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Chomutov vs. TřebíčHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Chomutov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Přerov vs. LitoměřiceHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Přerov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.44
  • 4.00
  • 2.40
Vsetín vs. JihlavaHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Vsetín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.76
Tábor vs. ZlínHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Tábor vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
29. 12. 18:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

ONLINE: Sparta hraje s Kanadou čtvrtfinále Spengler Cupu, na gól se zatím čeká

Sledujeme online
Pavel Kousal se raduje se spoluhráči ze Sparty z gólu proti Helsinkám.

Hokejisté Sparty vstupují do play off prestižního Spengler Cupu. O postup mezi nejlepší čtyřku usilují proti silnému týmu Kanady, prohra by znamenala konec v turnaji. Zápas startuje v 15.10, sledovat...

29. prosince 2025,  aktualizováno  15:54

Diktátor na zádech. Hokejista při zápase srazil Lukašenka, záběry kolují po sítích

HOKEJOVÍ NADŠENCI. Vladimir Putin (vpravo) a Alexandr Lukašenko.

Alexandr Lukašenko se o víkendu zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku padl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérské bitvě podtrhl při couvání ve...

29. prosince 2025  15:45

Láme mi to srdce. Akrobatický lyžař zůstal po vážné nehodě v tréninku ochrnutý

William Bostadlökken v nemocnici po vážném pádu při tréninku.

Norský akrobatický lyžař William Bostadlökken po zranění v tréninku na závod Světového poháru ochrnul. Nehoda se stala před dvěma týdny v přípravě na soutěž v Big Airu v americkém Steamboat Springs,...

29. prosince 2025  15:39

Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov

Česká basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová.

K basketbalistkám Chomutova se vrací ze zámoří reprezentační křídelnice Valentýna Kadlecová. Jednadvacetiletá hráčka, jež rok a půl působila v zámořské univerzitní lize pod hlavičkou NCAA, si odbude...

29. prosince 2025  10:24,  aktualizováno  15:38

Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Že jsou vstupenky na fotbalové mistrovství světa předražené, s tím na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA nechoďte. „Důležité přece je, že zisk z turnaje investujeme zpátky do fotbalu. Bez...

29. prosince 2025  15:05

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

29. prosince 2025  14:42

Skandál slovenského reprezentanta. Na amatérském turnaji udeřil nezletilého

Denis Vavro

Mělo jít o zpestření zimní přestávky, místo toho slovenský reprezentační obránce Denis Vavro předvedl nevídaný zkrat. Fotbalista německého Wolfsburgu na halovém turnaji v obci Preseľany v afektu...

29. prosince 2025  14:40

Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání...

Po takové srážce by fanoušci při zápase NHL vstali a začali tleskat. Koneckonců i tato vyvolala v aréně značný rozruch, ovšem spíše z šoku. Česká obránkyně Aneta Tejralová totiž srazila soupeřku...

29. prosince 2025  14:14

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou,...

29. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Miminko pod stromečkem. Pár českých olympioniků přivítal na Štědrý den syna

Olympijská plavkyně Lucie Svěcená se pochlubila nejkrásnějším vánočním dárkem....

Reprezentační plavkyně Lucie Svěcená se stala poprvé maminkou. Společně s bývalým kanoistou Vítězslavem Gebasem přivítali na svět syna Sebastiena, a to přímo na 24. prosince. „Na Štědrý den k nám...

29. prosince 2025  12:44

Nechtěli je na ledu, od bruslení v páru je odrazovali. Mrázkovi si tance vyvzdorovali

Premium
Momentka z volného tance sourozenců Mrázkových

V prosinci se podruhé stali mistry republiky, v lednu budou na mistrovství Evropy obhajovat 12. místo, do toho chystají svůj debut na olympijských hrách. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vlétli...

29. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.