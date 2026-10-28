Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily na děsivé masky, jiné na vtipné párové či rodinné kostýmy. Podívejte se na některé z nich.
Autor: Instagram/@nhl, @davidpastranak
Jednička letošního draftu NBA A. J. Dybantsa, která obléká dres Washington Wizards, se inspirovala komediální klasikou. Na Halloween se proměnila v prince Akeema, kterého ve filmu Cesta do Ameriky hrál Eddie Murphy.
Autor: Instragram / AJ Dybantsa
Americká tenistka a dvojnásobná grandslamová šampionka Coco Gauffová se letos s jedním kostýmem nespokojila. Jako první představila Winter Soldiera z komiksového světa Marvelu.
Autor: Instragram/@cocogauff
Dále se tenisová hvězda, která má na kontě tituly z US Open a Roland Garros, převlékla za svůdnou pirátku.
Autor: Instragram/@cocogauff
Svou halloweenskou přehlídku pak Coco Gauffová dovršila jako Catwoman, ikonická postava z příběhů o Batmanovi.
Autor: Instragram/@cocogauff
Kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid a jeho manželka Lauren vsadili na humor. Hokejová superstar se proměnila v Colonela Sanderse, tvář KFC, zatímco jeho žena oblékla kostým kuřete.
Autor: Instragram/@nhl
Basketbalista De’Aaron Fox ze San Antonio Spurs se svou rodinou zamířil do světa animovaných postaviček. Společně se sladili do kostýmů z oblíbené série Toy Story: Příběh hraček.
Autor: Instragram / De’Aaron Fox
Švédský hokejový obránce Erik Karlsson z Pittsburgh Penguins se s manželkou Melindou inspirovali komediemi o Austinu Powersovi. Trojnásobný držitel Norris Trophy překvapil růžovým kostýmem robotické krásky Fembot.
Autor: Instragram / NHL
Brankář Scott Wedgewood z Colorado Avalanche a jeho manželka Brittany vsadili na pohádkovou romantiku. Hokejista se proměnil ve Zvíře, zatímco jeho žena oblékla kostým Krásky ze slavného příběhu Kráska a zvíře.
Autor: Instragram / Colorado Avalanch
Jeho coloradský kolega, ruský útočník Fjodor Svečkov, se ani na Halloween nevzdálil hokejovému prostředí. S manželkou Estellou pouze vyměnili hráčský dres za pruhované uniformy rozhodčích a společně vyrazili na ledovou tematiku.
Autor: Instragram / Colorado Avalanch
Kanadský hokejový obránce Noah Juulsen a jeho manželka Brooke sáhli po dojemné animované klasice. Na Halloween se převtělili do postav z pixarovského filmu Vzhůru do oblak.
Autor: Instragram / Colorado Avalanch
Obránce Hampus Lindholm z Boston Bruins a jeho partnerka Amanda se nechali inspirovat fotbalem. Oblékli norské reprezentační dresy, přičemž Amanda se proměnila v hvězdného útočníka Erlinga Haalanda. Takto je zachytil David Pastrňák.
Autor: Instragram/davidpastrnak
Macklin Celebrini a Will Smith ze San Jose Sharks se sladili. Hokejisté oblékli pilotní kombinézy ve stylu filmu Top Gun.
Autor: Instragram/nhl
Basketbalista Jaren Jackson Jr. z Utah Jazz vsadil na klasickou halloweenskou hrůzu. Někdejší nejlepší obranář NBA se proměnil v děsivého klauna.
Autor: Instragram/nba
Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková letos ukázala svou ďábelskou stránku. Na Halloween se proměnila ve svůdnou čertici.
Autor: Instragram/jelena.ostapenko
Pivot Jericho Sims z Milwaukee Bucks sáhl po jedné z nejznámějších hororových komedií. Americký basketbalista se proměnil v Beetlejuice, potrhlého ducha, kterého na filmovém plátně proslavil Michael Keaton.
Autor: x.com/Milwaukee Bucks
Německý hokejový útočník J. J. Peterka se na Halloween proměnil v krále Jelimána z animované série Madagaskar.
Autor: Instragram/@nhl
Kanadský brankář Jordan Binnington ze St. Louis Blues a jeho manželka Cristine se inspirovali letošním filmem Odyssea. Zvolili kostým bohyně Athény a krále Agamemnóna.
Autor: Instragram / St. Louis Blues
Basketbalová hvězda Karl-Anthony Towns z New York Knicks a jeho partnerka Jordyn Woodsová se přenesli do světa Hry o trůny. Zvolili působivé kostýmy Nočního krále a Bílého chodce ze slavného fantasy seriálu.
Autor: Instragram/@karltowns
Finský basketbalista Lauri Markkanen z Utah Jazz odložil sportovní oblečení a nasadil elegantní dobový styl. Na Halloween se proměnil v Tommyho Shelbyho, hlavního hrdinu populárního gangsterského seriálu Peaky Blinders alias Gangy z Birminghamu.
Autor: x.com / Utah Jazz
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká letos žádné složité maskování nepředvedla. Česká snowboardistka a lyžařka poslala fanouškům halloweenský pozdrav v pohodlném zvířecím, plyšovém overalu.
Autor: Instagram/@esterledecka
Americká lyžařská legenda Lindsey Vonnová pojala letošní Halloween v střídmějším duchu. Olympijská vítězka a bývalá královna Světového poháru sladila šaty i líčení do zvířecího stylu.
Autor: Instagram/@esterledecka
Německý hokejový útočník Leon Draisaitl z Edmonton Oilers s manželkou Celeste oprášili vánoční klasiku. Na Halloween se převtělili v Harryho a Marva, nešikovné Mokré bandity z populární komedie Sám doma.
Autor: Instagram/@nhl
Kanadský hokejový útočník Mark Jankowski z Edmonton Oilers se s manželkou Rachel vydal po žluté cihlové cestě. Pár se inspiroval legendárním Čarodějem ze země Oz a proměnil se v Dorotku a Plecháče. Jejich pejsek se při této příležitosti stal lvem.
Autor: Instagram/@nhl
Basketbalista Myles Turner z Milwaukee Bucks zvolil hrozivě vyhlížející kostým Skeletora. Americký pivot se proměnil v ikonického padoucha ze série Vládci vesmíru.
Autor: x.com/Milwaukee Bucks
Česko-americký akrobatický lyžař Nick Novak se na Halloween přidal k superhrdinům. Zvolil kostým Cyclopse ze série X-Men.
Autor: Instagram/@mrnicknovak
Česká oštěpařka a olympijská medailistka Nikola Ogrodníková s hokejistou Petrem Vránou vsadili na trochu zločinecké zábavy. Na Halloween se proměnili v dvojici zlodějů.
Autor: Instagram/@@nikolaogrodnikova
Americký hokejový útočník Paul Cotter z Vancouver Canucks a jeho snoubenka Courtney se vrátili do éry rock’n’rollu. Na Halloween se stali legendárním Elvisem Presleym a jeho manželkou Priscillou.
Autor: Instagram/@nhl
Švédský hokejový útočník Rickard Rakell z Pittsburgh Penguins a jeho manželka Emmeli vsadili na temnou animovanou atmosféru. Inspirovali se postavami filmu Ukradené Vánoce.
Autor: Instagram/@nhl
Australský snowboardista a olympijský medailista Scotty James pojal Halloween jako rodinnou záležitost. S manželkou Chloe a synem Leem oblékli kostýmy inspirované animovanou pohádkou Ratatouille.
Autor: Instagram/@scottyjames31
Francouzská basketbalová superstar Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs letos ohromil svým kostýmem bělovlasého zaklínače Geralta z Rivie.
Autor: x.com / san antonio spurs
Bývalá světová tenisová jednička Caroline Wozniacká a její manžel, někdejší basketbalista NBA David Lee, se inspirovali slavným párem. Na halloweenskou party se nejdříve převlékli za zpěvačku Taylor Swift a jejího manžela hráče amerického fotbalu Travise Kelceho.
Autor: Instagram/@carowozniacki
Podruhé se už i s dětmi Caroline Wozniacká a David Lee vydali do světa videoher a oblékli kostýmy postav ze série Super Mario.
Autor: Instagram/@carowozniacki
Hokejista Dylan de Mello s manželkou Jessicou vzdali hold jednomu z nejslavnějších rockových zpěváků historie. Oba se převlékli za Freddieho Mercuryho, legendárního frontmana skupiny Queen.
Autor: Instagram/@nhl
Hokejista Martin Nečas a jeho snoubenka, influencerka Nikola Mertlová, se během Halloweenu 2026 stali postavami z filmu Grinch.
Autor: Instagram/@nykkimertl
Hokejisté Boston Bruins se se svými blízkými společně vyfotili na kostýmové párty.
Autor: Instragram / Boston Bruins
Americká fotbalistka Midge Purceová se inspirovala komiksovým světem. Na Halloween zvolila převlek Spider-Woman a ukázala, že superhrdinské kostýmy mají mezi sportovci stále své místo.
Autor: Instagram/@100purcent
Kolumbijský záložník James Rodriguez zvolil Jokera. Jeho převlek patřil k výrazným kostýmům letošního Halloweenu.
Autor: Instagram/@433
Norský kanonýr Erling Haaland se rovněž proměnil v Jokera, jednoho z nejznámějších komiksových padouchů.
Autor: Instagram/@433
Garnacho se za Jokera převlékl už v minulosti a jeho kostým se skvěle hodí do společnosti dalších fotbalových hvězd, které sáhly po ikonických filmových postavách. Argentinský fotbalista navíc ukázal, že mu záporné postavy nejsou cizí, na zádech má dokonce tetování Jokera v podání Heatha Ledgera.
Autor: Instagram/@433
Švédská legenda Zlatan Ibrahimovic se také inspirovala Jokerem a oblékla se do podoby slavného komiksového záporáka.
Autor: Instagram/@433
Francouzský útočník Kylian Mbappé se převlékl za zlého klauna.
Autor: Instagram/@433
Anglický reprezentant Phil Foden se s rodinou inspiroval Addamsovou rodinou. Sám ztvárnil její hlavu Gomeze Addamse.
Autor: Instagram/@officialfootballcommunity
Záložník Joshua Kimmich z Bayernu Mnichov vsadil na pořádně výrazný kostým. Na Halloween se oblékl do nafukovací dýně, nechyběla ani odpovídající pokrývka hlavy.
Autor: Instagram/@433
Brazilský křídelník Vinícius Junior zvolil děsivý klaunský převlek inspirovaný hororem To.
Autor: Instagram/@433
Brazilský záložník Casemiro se převlékl za Michaela Myerse, vraždící postavu z hororové série Halloween.
Autor: Instagram/@casemiro
Salah pojal Halloween po svém. Místo propracovaného kostýmu se vyfotil s několika obřími umělými pavouky a přidal k tomu vtipný komentář: „Trying my hardest to look scary.“ Přiznal tak, že se ze všech sil snaží vypadat strašidelně.
Autor: Instagram/@433
Bruno Fernandes z fotbalového Manchesteru United se převlékl za Smrtku. Jeho kostýmu nechyběl černý plášť ani děsivé doplňky.
Autor: Instagram/@433
Americká fotbalová reprezentantka Trinity Rodmanová se proměnila v Patrika Hvězdici z animovaného seriálu SpongeBob v kalhotách.
Autor: Instagram/@trinity_rodman
Fotbalisté Paris Saint-Germain vyměnili na chvíli dresy za halloweenské převleky. Celý tým se sešel na společné tematické večeři v pařížské restauraci, kde hráči ukázali své kostýmy a užili si chvíli odpočinku mimo hřiště. Večírek se konal po výhře 5:1 nad Le Havrem.
Autor: Instagram/@433
Kanadská tenistka Genie Bouchardová se na Halloween proměnila v Britney Spears. Zopakovala její slavný kostým s hadem z vystoupení na MTV Video Music Awards v roce 2001. Nechyběl zelený top, zlaté doplňky ani had omotaný kolem ramen.
Autor: Instagram/@geniebouchard
Bouchardová ukázala také další podobu svého převleku inspirovaného popovou ikonou Britney Spears.
Autor: Instagram/@geniebouchard
Tenistka Bouchardová sérií fotografií připomněla několik nezapomenutelných podob slavné zpěvačky.
Autor: Instagram/@geniebouchard
Český hokejista Tomáš Hertl letos pojal Halloween jako rodinnou záležitost. Společně s manželkou a syny se převlékli za postavy z populární videoherní série Super Mario. Zatímco jeden ze synů oblékl červený kostým Maria, druhý se proměnil v Luigiho. Hertlova manželka zvolila růžovou princeznu Peach a český útočník na sebe vzal žlutý kostým Waria.
Autor: Instagram/@hertlik48
Manželé Seguinovi vsadili na protiklady. Kate se převlékla za anděla, zatímco Tyler, útočník Dallasu hrající NHL, zvolil ďábelský kostým s vidlemi a rohy.
Autor: Instagram/@kate_seguin
Útočník Tom Wilson z Washington Capitals a jeho manželka Taylor si vybrali filmovou klasiku Trosečník. Wilson se převlékl za postavu Chucka Nolanda, kterou ve filmu ztvárnil Tom Hanks. Jeho žena představovala volejbalový míč Wilson, se kterým si hlavní hrdina během pobytu na opuštěném ostrově povídal. Dvojice navíc kostýmem oznámila, že čeká druhé dítě.
Autor: Instagram/@the_penalty_box_diaries
Ruský hokejový obránce Nikita Zadorov z Boston Bruins zvolil kostým Louskáčka.
Autor: Instagram/@zadorov_16
Grant Williams se převlékl za Batmana. V kompletním kostýmu slavného komiksového hrdiny se objevil už v roce 2022. Jeho volba měla i basketbalovou souvislost – přezdívku Batman totiž dříve používal v narážkách na svou obranu proti Nikolu Jokičovi, kterému se přezdívá Joker.
Autor: Instagram/@soleretriever
Jiný basketbalista Jaime Jaquez Jr. z Milwaukee Bucks zvolil kostým pilota Mavericka z filmové série Top Gun.
Autor: Instagram/@soleretriever
Jaylen Wells, basketbalista Memphis Grizzlies, se převlékl za postavu Fat Albert ze stejnojmenného animovaného seriálu.
Autor: Instagram/@soleretriever
Yaxel Lendeborg z basketbalových Golden State Warriors dorazil na utkání jako Michael Myers z hororové série Halloween.
Autor: Instagram/@soleretriever
Basketbalista Ryan Dunn z Phoenix Suns se převlékl za slavného animovaného psa Scooby-Doo.
Autor: Instagram/@soleretriever
Basketbalista Bennedict Mathurin zaujal převlekem inspirovaným komedií White Chicks. Zopakoval jednu z jejích známých scén.
Autor: Instagram/@bennedict
Ruský hokejista Alex Ovečkin se proměnil v pivní korbel, zatímco jeho manželka Nastasija zvolila kostým servírky v tradičních bavorských šatech.
Autor: Instagram/@nastyashubskaya
Hvězda NBA Pascal Siakam se převlékla za Julese Winnfielda, postavu Samuela L. Jacksona z kultovního filmu Pulp Fiction.
Autor: Instagram/@pskills43
Brankář Devin Cooley z Calgary s partnerkou Natali a králíčkem Titem připomněli postavy z muzikálu Lorax.
Autor: Instagram/@devin_cooley
Hokejisté Caroliny Hurricanes se letos přenesli do pohádkového světa Shreka. Seth Jarvis se převlékl za Oslíka, brankář Brandon Bussi zase za princeznu Fionu. Klub se na sociálních sítích pochlubil společnou tematickou oslavou a připojil hlášku: „Co děláte v mé bažině?“
Autor: Instagram/@canes