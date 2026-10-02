Haalandův culík předmětem soudního sporu. Norwegian doufá v rozumný dialog

Norwegian na sociální sítě přidal upravenou fotografii svého letadla, kterému nasadil Haalandův tehdejší účes s culíkem. Doprovodil ji heslem: „Nikdy jsme nevypadali víc norsky.“
Jenže Haalandovi se podobná forma podpory nezamlouvala. Jeho právník Thomas Hagen potvrdil, že společnost York Promotions Ltd. a samotný norský fotbalista podali žalobu na Norwegian Air Shuttle.
„Případ se týká protiprávního zneužívání Haalandových charakteristik společností Norwegian při marketingu letenek během mistrovství světa,“ uvedl Hagen.
Eivind Hammer Myhre, zástupce aerolinek, potvrdil, že společnost žalobu obdržela. Norwegian zároveň zdůraznil, že chtěl pouze podpořit norský tým.
„Doufáme v rozumný dialog, abychom i my mohli v budoucnu fandit našim společným sportovním hrdinům,“ dodal Myhre.
Podle profesora Toreho Lundeho z Univerzity v Bergenu, který se specializuje na marketingové a duševní vlastnictví, ale Haaland nemusí být v celé věci bez šance. Pro norský deník VG uvedl, že by se případ mohl opírat například o pravidla proti napodobování charakteristických znaků nebo o ochranu osobnosti.
Případem se nyní bude zabývat norský soud. Haaland a jeho společnost York Promotions se mají s Norwegian zúčastnit plánovacího jednání u soudu v Oslu 9. října.