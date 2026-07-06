Haalandovi fandí i jeho partnerka. Znají se už od dětství, rádi spolu hrají Minecraft

Autor:
  15:43
Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová po výhře Norska nad Pobřežím...

Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová po výhře Norska nad Pobřežím slonoviny | foto: ČTK

Isabel Haugseng Johansenová podporuje svého partnera v dějišti MS
Isabel Haugseng Johansenová podporuje svého partnera v dějišti MS
Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová po výhře Norska nad Pobřežím...
Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová po výhře Norska nad Pobřežím...
7 fotografií
Erling Haaland znovu ukázal, proč patří mezi největší hvězdy světového fotbalu. Na mistrovství světa sestřelil Brazílii dvěma góly a poslal Norsko do historického čtvrtfinále. Zatímco na hřišti bojoval o postup, z tribuny ho podporovala jeho dlouholetá partnerka Isabel Haugseng Johansenová.

Jejich příběh přitom nezačal ve světě slávy, rekordů a vyprodaných stadionů. Haaland a Johansenová se znají už od dětství. Oba pocházejí z norského Bryne a spojoval je fotbal. Stejně jako budoucí kanonýr Manchesteru City i Isabel hrála za místní klub Bryne FK.

Dohromady se ale dali až mnohem později. Jejich vztah se začal rozvíjet kolem roku 2021, tedy v době, kdy už Haaland působil v Borussii Dortmund. Sám útočník s úsměvem prozradil, že první krok udělala právě Isabel. „Napsala mi zprávu. Ona si vyhlédla mě, ne já ji,“ řekl s nadsázkou norské agentuře NRK.

Pár dnes žije v Anglii, kde Haaland obléká dres Manchesteru City, a společně vychovává syna, který se narodil na konci roku 2024.

Přestože Erling Haaland patří mezi nejsledovanější sportovce současnosti, soukromí si dvojice pečlivě chrání. Johansenová se navíc veřejného života spíše straní a partnera doprovází na akce spíše výjimečně. O to výrazněji nyní působí na fanoušky její přítomnost v dějišti světového šampionátu, kde se pravidelně objevuje mezi norskými podporovateli na tribuně.

Mimo hřiště je život hvězdného páru překvapivě obyčejný. Haaland v jednom rozhovoru popsal, že ideální večer pro ně znamená doma uvařenou večeři a hraní Minecraftu.

„Asi jí bude připadat trapné, že to říkám, ale ona ráda hraje hry. Takže spolu hrajeme Minecraft. Prostě sedíme, hrajeme a stavíme spolu domy,“ uvedl.

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Wernerová vs. ŠalkováTenis - - 6. 7. 2026:Wernerová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
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Keysová vs. NoskováTenis - Dvouhra - osmifinále - 6. 7. 2026:Keysová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
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Lehečka vs. ZverevTenis - Dvouhra - osmifinále - 6. 7. 2026:Lehečka vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
6. 7. 18:00
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Palosi vs. KolářTenis - - 6. 7. 2026:Palosi vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
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