Jejich příběh přitom nezačal ve světě slávy, rekordů a vyprodaných stadionů. Haaland a Johansenová se znají už od dětství. Oba pocházejí z norského Bryne a spojoval je fotbal. Stejně jako budoucí kanonýr Manchesteru City i Isabel hrála za místní klub Bryne FK.
Dohromady se ale dali až mnohem později. Jejich vztah se začal rozvíjet kolem roku 2021, tedy v době, kdy už Haaland působil v Borussii Dortmund. Sám útočník s úsměvem prozradil, že první krok udělala právě Isabel. „Napsala mi zprávu. Ona si vyhlédla mě, ne já ji,“ řekl s nadsázkou norské agentuře NRK.
Pár dnes žije v Anglii, kde Haaland obléká dres Manchesteru City, a společně vychovává syna, který se narodil na konci roku 2024.
Přestože Erling Haaland patří mezi nejsledovanější sportovce současnosti, soukromí si dvojice pečlivě chrání. Johansenová se navíc veřejného života spíše straní a partnera doprovází na akce spíše výjimečně. O to výrazněji nyní působí na fanoušky její přítomnost v dějišti světového šampionátu, kde se pravidelně objevuje mezi norskými podporovateli na tribuně.
Mimo hřiště je život hvězdného páru překvapivě obyčejný. Haaland v jednom rozhovoru popsal, že ideální večer pro ně znamená doma uvařenou večeři a hraní Minecraftu.
„Asi jí bude připadat trapné, že to říkám, ale ona ráda hraje hry. Takže spolu hrajeme Minecraft. Prostě sedíme, hrajeme a stavíme spolu domy,“ uvedl.