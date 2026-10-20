Šestadvacetiletý hvězdný útočník Manchesteru City promluvil o svých plánech v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Na otázku, na co se v životě na farmě nejvíce těší, odpověděl: „Na klid. A také na to, že budu žít společně se zvířaty.“
O podobném přání přitom mluvil už v roce 2023 pro ESPN, kdy prozradil, že by si jednou rád pořídil malou farmu a choval krávy. Od té doby svůj názor nezměnil. „Opravdu krávy obdivuji. To, jak žijí, jakým způsobem vnímají život a všechno kolem. Celý den jen leží venku, odpočívají, pasou se a vůbec se ničím nestresují. Myslím, že my lidé bychom se od krav mohli mnohému naučit,“ vysvětlil.
Přestože Haaland dává přednost klidu a rodinnému životu, patří mezi největší fotbalové celebrity současnosti. K jeho popularitě přispěly i výkony na letošním mistrovství světa, kde se zařadil mezi nejvýraznější hvězdy turnaje. Náročný program si však vybírá svou daň. Fotbalista nedávno přiznal, že pociťuje značnou únavu. Zároveň prozradil, jak si od každodenního shonu odpočine.
„Štípu dřevo a přikládám do ohně. Při téhle činnosti nacházím duševní klid a neskutečně mě baví. Člověk naštípe dřevo, pak ho spálí a v tichu relaxuje. Úplně sám. Neuvěřitelně mi to pomáhá vyčistit si hlavu. Přesně tohle dělám, když jsem doma,“ svěřil se na svém youtubovém kanále.
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Pobyt venku je pro něj nejlepším způsobem, jak vypnout. „Mám rád kempingovou atmosféru, protože je tu ticho. Táta mě naučil, že právě taková činnost člověka skvěle zahřeje a připraví na velké výzvy,“ dodal ve videu, v němž nechal fanoušky nahlédnout do svého domu.