„Je naprosto neuvěřitelná,“ řekla devětadvacetiletá Bilesová o čtyřiačtyřicetileté Williamsové. „Vlastně jí musím napsat něco jako: ‚Ahoj, co si o tom všem myslíš?‘ Musíme to probrat. Musíme se sejít a popovídat si,“ uvedla pro časopis People.
Williamsová se letos vrátila na okruh poprvé od roku 2022. Na právě probíhajícím US Open se dokonce představila ve čtyřhře po boku starší sestry Venus.
Bilesová zatím svůj návrat k vrcholové gymnastice nepotvrdila, možnost startu na olympijských hrách v Los Angeles ale stále zvažuje. Držitelka jedenácti olympijských medailí už v dubnu pro CNN Sport připustila, že rozhodnutí nebude moci dlouho odkládat.
„Řekla bych, že je to pořád padesát na padesát. Čas nás už trochu tlačí, takže tahle rozhodnutí budeme muset udělat poměrně brzy,“ konstatovala.
Jedním z hlavních faktorů bude její psychické zdraví. Bilesová o něm v posledních letech mluvila otevřeně, zejména po zkušenosti z olympijských her v Tokiu v roce 2021. Tehdy ji postihly takzvané „twisties“, tedy stav, při němž gymnasté během prvků ztrácejí orientaci v prostoru, a kvůli potížím odstoupila z několika disciplín.
„Psychické zdraví v tom hraje velkou roli, protože po fyzické stránce mě trenéři dokážou dostat do formy,“ řekla CNN Sport. „Psychika je obrovská část celé věci a vyžaduje spoustu úsilí. Ta cesta není snadná, je dlouhá a pořád je to tvrdá práce,“ dodala.
V současnosti má Bilesová od vrcholového sportu stále pauzu. Fanouškům ale dává naději prostřednictvím videí na sociálních sítích, na kterých znovu předvádí salta a další gymnastické prvky.
„Jen si tak hraju a zkouším, jestli to v sobě pořád mám,“ řekla svým sledujícím na začátku září.
|
Tohle není normální! Navrátilová zuří kvůli nocím na US Open. Zkritizovala pořadatele