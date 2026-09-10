Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stojí to za to? Olympijská vítězka zvažuje návrat. Poradí se s tenisovou legendou

Autor:
  10:24
Simone Bilesová

Simone Bilesová | foto: Reuters

Simone Bilesová
Simone Bilesová
Simone Bilesová
Simone Bilesová
11 fotografií
Americká gymnastka Simone Bilesová zvažuje comeback. Sedminásobná olympijská vítězka zatím návrat oficiálně nepotvrdila, ve hře je ale olympiáda v Los Angeles v roce 2028. Poradit se chce i se Serenou Williamsovou, která se letos po čtyřleté pauze vrátila na kurty.

„Je naprosto neuvěřitelná,“ řekla devětadvacetiletá Bilesová o čtyřiačtyřicetileté Williamsové. „Vlastně jí musím napsat něco jako: ‚Ahoj, co si o tom všem myslíš?‘ Musíme to probrat. Musíme se sejít a popovídat si,“ uvedla pro časopis People.

Williamsová se letos vrátila na okruh poprvé od roku 2022. Na právě probíhajícím US Open se dokonce představila ve čtyřhře po boku starší sestry Venus.

Bilesová zatím svůj návrat k vrcholové gymnastice nepotvrdila, možnost startu na olympijských hrách v Los Angeles ale stále zvažuje. Držitelka jedenácti olympijských medailí už v dubnu pro CNN Sport připustila, že rozhodnutí nebude moci dlouho odkládat.

„Řekla bych, že je to pořád padesát na padesát. Čas nás už trochu tlačí, takže tahle rozhodnutí budeme muset udělat poměrně brzy,“ konstatovala.

Jedním z hlavních faktorů bude její psychické zdraví. Bilesová o něm v posledních letech mluvila otevřeně, zejména po zkušenosti z olympijských her v Tokiu v roce 2021. Tehdy ji postihly takzvané „twisties“, tedy stav, při němž gymnasté během prvků ztrácejí orientaci v prostoru, a kvůli potížím odstoupila z několika disciplín.

„Psychické zdraví v tom hraje velkou roli, protože po fyzické stránce mě trenéři dokážou dostat do formy,“ řekla CNN Sport. „Psychika je obrovská část celé věci a vyžaduje spoustu úsilí. Ta cesta není snadná, je dlouhá a pořád je to tvrdá práce,“ dodala.

Šťastná Simone Bilesová ukazuje olympijské zlato z gymnastického víceboje.

V současnosti má Bilesová od vrcholového sportu stále pauzu. Fanouškům ale dává naději prostřednictvím videí na sociálních sítích, na kterých znovu předvádí salta a další gymnastické prvky.

„Jen si tak hraju a zkouším, jestli to v sobě pořád mám,“ řekla svým sledujícím na začátku září.

Tohle není normální! Navrátilová zuří kvůli nocím na US Open. Zkritizovala pořadatele
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ćirićová Bagarićová vs. HavlíčkováTenis - Osmifinále - 10. 9. 2026:Ćirićová Bagarićová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
10. 9. 11:30
  • 2.52
  • -
  • 1.45
Ferrová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 10. 9. 2026:Ferrová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
10. 9. 13:00
  • 1.53
  • -
  • 2.33
Karlovy Vary vs. SpartaHokej - - 10. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:00
  • 2.54
  • 4.26
  • 2.23
SaiPa vs. PardubiceHokej - 3. kolo - 10. 9. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 3.33
  • 4.55
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

MS v rally 2026 – WRC: program, kalendář, výsledky a kde sledovat

Thierry Neuville ve svém voze Hyundai i20 N Rally1 během řecké Rallye Akropolis.

Mistrovství světa v rallye je tradiční seriál, známý také pod zkratkou WRC. V sezoně 2026 se jede celkem 14 zastávek, v článku najdete jejich program, výsledky, poznáte jezdce a zjistíte, kde...

10. září 2026  10:27

Stojí to za to? Olympijská vítězka zvažuje návrat. Poradí se s tenisovou legendou

Simone Bilesová

Americká gymnastka Simone Bilesová zvažuje comeback. Sedminásobná olympijská vítězka zatím návrat oficiálně nepotvrdila, ve hře je ale olympiáda v Los Angeles v roce 2028. Poradit se chce i se...

10. září 2026  10:24

Rallye Chile 2026 – WRC: Program, etapy, výsledky a kurzy

Sami Pajari jede Paraguayskou rallye.

Seriál WRC zůstává v Jižní Americe, od 11. do 13. září se totiž jede pátý ročník Rally Chile. Dojede si pro další vítězství Sami Pajari? Podívejte se na harmonogram, mapy a výsledky. K dispozici jsou...

10. září 2026  10:18

Bojíte se časovky, Enriku? Lídra Vuelty může zpomalit i střih červené kombinézy

Enric Mas za cílem

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Na vodách řeky Guadalquivir se v Seville pohupuje kopie dávné plachetnice. A ne ledajaké. Tato nesla jméno Victoria a jako jediná z pěti lodí flotily Fernaa Magalhaese dokončila v roce 1522...

10. září 2026  10:13

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Hvězda Pejšová jde do San Jose: Plné arény na ženský hokej, to je bomba

Hokejistka Daniela Pejšová v dresu Boston Fleet.

Ze Střelné do Kalifornie? Žádná střelená představa, pro hokejistku Danielu Pejšovou pohádka, v které se od nové sezony probudí. Už poslední dva roky si žila svůj zámořský sen v dresu Bostonu v PWHL,...

10. září 2026  9:48

Touré se proti PSG zapsal do historie. Zkopíroval bych úplně vše, žasl po debaklu

Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který vedl tým ve fotbalové Lize...

Prožil výjimečný večer, když jako první africký trenér vedl tým v Lize mistrů, zároveň však přihlížel nejvyšší porážce Slovanu Bratislava v novodobé historii soutěže. Yaya Touré označil fotbalisty...

10. září 2026  9:36

Přísnost je lék! Spartu má oživit návrat drsňáka, který si v týmu kamarády nehledá

Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy Sparty.

Něco se asi stát muselo. Hrůzostrašný rozjezd sezony, nejhorší za posledních třicet let, sotva mohl nechat šéfy fotbalové Sparty v klidu. A když už se po pádu na desáté místo tabulky rozhodli říznout...

10. září 2026  9:20

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

10. září 2026  9:01

Chceme trápit bohatší kluby, plánuje manažer hradeckých hokejistů

Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě...

Sice do prvního zápasu zbývá ještě téměř týden, ale hokejový Hradec věří, že na startu bude mít lepší pozici. „Je fajn, že prozatím, a ťukám všude možně, jsme neřešili nějaké vážné zranění jako v...

10. září 2026  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zopakovat minulou sezonu bude těžší, tuší kapitán plzeňských hokejistů Jeřábek

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Do druhé sezony po návratu na západ Čech povede plzeňské hokejisty jako kapitán Jakub Jeřábek. Pětatřicetiletý obránce se zkušenostmi z NHL si uvědomuje, že Indiáni po loňském druhém místě po...

10. září 2026  8:28

Test, který ukáže, jestli jsme se posunuli, říká Trpišovský před startem Ligy mistrů

Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, odpovídá na tiskové konferenci před zápasem...

Při společné otázce na „jinou“ Slavii si trenér Jindřich Trpišovský vzal slovo jako první. „Dám tady Michalovi čas na přemýšlení,“ mrknul na vedle sedícího středopolaře Sadílka. Kouč pražského celku...

10. září 2026  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet