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Grandslamová šampionka už plánuje život po tenise. Láká ji zcela odlišný obor

Autor:
  11:30
Emma Raducanuová

Emma Raducanuová | foto: Jayne Kamin-OnceaReuters

Emma Raducanuová
Emma Raducanuová
Emma Raducanuová
Emma Raducanuová
24 fotografií
Britská tenistka Emma Raducanuová oslaví na podzim teprve 24. narozeniny, přesto už přemýšlí, čemu se bude věnovat po skončení kariéry. Láká ji přitom svět, který má ke sportu pořádně daleko.

Vítězka US Open z roku 2021 se v posledních měsících znovu potýká se zdravotními problémy. Kvůli únavové zlomenině nohy se od června neobjevila na kurtech. Vynechala Wimbledon i US Open a následně se odhlásila také z China Open, přestože dlouho figurovala mezi účastnicemi.

Nucená pauza se podepsala i na jejím postavení ve světovém žebříčku. Bývalá světová desítka se propadla na aktuální 89. místo.

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V rozhovoru pro web značky Uniqlo nyní Raducanuová prozradila, kam by se jednou ráda vydala mimo tenisové kurty. Jejím snem je svět umění.

„Ráda bych měla vlastní galerii,“ odpověděla na otázku, co by chtěla dělat za dvacet let. „Obzvlášť mě přitahují obrazy na plátně a sochy v duchu moderního umění.“

V budoucnu by si chtěla vyzkoušet roli kurátorky. „Je úžasné, jak rozdílně každý člověk na umění reaguje. Chtěla bych to zkoumat a vytvořit prostor, který by odrážel můj vlastní vkus a cítění. To je můj sen,“ dodala.

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V nejbližších letech ale zůstává její prioritou tenis. „Sportovci mají velmi krátké kariéry. Budu se dál snažit odvádět maximum a co nejvíc si užívat celý proces,“ uvedla.

„Samozřejmě mám konkrétní cíle, ale nejdůležitější je soustředit se vždy na jeden den. Když jste příliš posedlí výsledky a vytváříte na sebe příliš velký tlak, většinou to nedopadne dobře,“ uzavřela.

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