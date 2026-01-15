Devětadvacetiletá rodačka z Ostravy je s Bauerem spojená dlouhodobě. V minulosti se stala vůbec první českou ambasadorkou této ikonické hokejové značky, a proto se dalo očekávat, že její olympijská výstroj nebude jen funkční, ale i vizuálně výrazná. To se podle reakcí fanoušků beze zbytku potvrdilo.
Výstroj navazuje na oficiální olympijskou kolekci české výpravy pro zimní hry Milán–Cortina 2026. Té dominuje modrá barva doplněná bílými, zlatými a červenými ornamenty, které nejsou jen dekorativním prvkem, ale nesou i výrazný kulturní odkaz.
Grafickým východiskem olympijské kolekce je písmo Vojtěcha Preissiga, jednoho z nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století. Jeho typografické motivy následně pro olympijský výbor zpracoval akademický malíř Milan Jaroš.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Sama Peslarová ke zveřejněným snímkům přidala stručný, ale výmluvný komentář: „OH 2026 Milán–Cortina. Inspirace: 1956 × Vojtěch Preissig. Historie převedená do současného sportovního designu.“ Právě propojení tradice s moderním pojetím fanoušci oceňují nejvíc.
V komentářích na Instagramu se však rychle objevily i odvážnější prognózy. „To jsou ty betony, ve kterých se bude slavit olympijské zlato,“ napsal jeden z fanoušků. Další přidal ještě sebevědomější vizi: „Vypadají hodně dobře. To jsou ty, ve kterých se bude slavit čisté konto proti USA a Kanadě a nakonec zlato.“
