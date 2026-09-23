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Golfista Koivun pobavil fanoušky. Na fotce skončil mezi partnerkami spoluhráčů

Autor:
  17:55
Jednadvacetiletý americký golfista Jackson Koivun.

Jednadvacetiletý americký golfista Jackson Koivun. | foto: Profimedia.cz

Jackson Koivun se chystá na svůj první Presidents Cup.
Jackson Koivun se profesionálem stal teprve letos v červnu, přesto už stihl...
Jackson Koivun se chystá na svůj první Presidents Cup.
Při svém třetím startu ovládl 3M Open.
7 fotografií
Jackson Koivun se chystá na svůj první Presidents Cup, ještě před startem prestižního turnaje ale zaujal úplně jiným způsobem. Jednadvacetiletý Američan se totiž objevil na společné fotografii, na které by ho fanoušci nejspíš nečekali.

Americký tým se před začátkem soutěže účastnil společného večera v Chicagu. Nechyběli hráči ani jejich blízcí a během programu vznikla také skupinová fotografie partnerek amerických golfistů.

Koivun ale na akci dorazil bez doprovodu. Když se ženy chystaly k fotografování, někdo z nich proto zavolal i mladého golfistu. Ten se nejprve viditelně styděl a schovával si obličej, nakonec ale mezi ně zamířil a zapózoval společně s ostatními.

Rodák ze San Jose nejprve působil poněkud zaskočeně, ale nakonec se celé situaci zasmál. A že má důvod být součástí amerického výběru, ukázal rodák Koivun už během své krátké profesionální kariéry. Profesionálem se stal teprve letos v červnu, přesto už stihl vyhrát turnaj na PGA Tour.

Při svém třetím startu ovládl 3M Open. Turnaj zakončil s výsledkem 25 ran pod par a zvítězil o tři údery před světovou jedničkou Scottiem Schefflerem. Výrazný výkon mu následně pomohl k nominaci právě na Presidents Cup.

Kapitán amerického týmu Brandt Snedeker si Koivuna vybral mezi své volby 1. září. Ve 21 letech se tak stal nejmladším členem letošního amerického výběru.

Teď už ho čeká mnohem důležitější úkol než pózování před fotoaparátem. Presidents Cup se hraje v Medinah Country Clubu od čtvrtka do neděle a Koivun bude mít šanci ukázat, že si místo mezi americkými hvězdami zaslouží i přímo na hřišti.

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