Goffin se po vítězství v kvalifikaci rozplakal. Na úspěchu už nezáleží, řekl

Autor:
  11:20
Na kurtu při prvním kole kvalifikace Roland Garros působil jistě a suverénně. Jenže jakmile bylo po zápase, radost vystřídaly slzy. Belgický tenista David Goffin totiž v Paříži prožívá na slavném grandslamu své poslední vystoupení.
David Goffin během prvního kola kvalifikace Roland Garros. | foto: Profimedia.cz

Goffin si v úvodním kvalifikačním zápase poradil s Chun-Hsin Tsengem, 169. hráčem světa, jednoznačně 6:3 a 6:1. Zatímco na kurtu měl utkání pod kontrolou, při závěrečném proslovu ho přemohly emoce. Pro někdejší světovou sedmičku, která se po letech na okruhu propadla až na 247. místo žebříčku, jde o poslední sezonu kariéry.

„Vypadá to jako projev po konci turnaje, přitom jsem jen vyhrál první kolo kvalifikace,“ žertoval Goffin se slzami v očích během pozápasového rozhovoru. „Bylo to hodně emotivní už při příchodu na kurt. Ale samozřejmě hlavně na konci. Mohl jsem si naplno užít publikum, které mi poslalo spoustu lásky a podpory,“ řekl.

Tak silný příval emocí prý během kariéry nikdy nezažil. „Jako bych se na tenhle zápas v hlavě připravoval celé týdny. Věděl jsem, že tohle Roland Garros bude nejdůležitějším turnajem roku. Chtěl jsem na kurtu ještě jednou ukázat dobrého Goffina. Snažil jsem se nasát co nejvíc atmosféry. Vzhledem k posledním týdnům jsem si nebyl úplně jistý, že dokážu odehrát takový zápas,“ přiznal po utkání.

Kurt Suzanne-Lenglen, na kterém nyní slavil postup, má pro něj navíc zvláštní význam. Právě tam se v roce 2012 výrazně představil tenisové veřejnosti, když v osmifinále Roland Garros potrápil Rogera Federera. Přestože tehdy se švýcarskou hvězdou prohrál, zápas dodnes považuje za jeden z milníků své kariéry.

Teď Goffina čeká druhé kolo kvalifikace. A i když už podle svých slov nežene za výsledkem výsledek, stále si dovoluje snít o ještě jednom velkém pařížském příběhu. „Říkal jsem trenérovi, že když jsem naposledy hrál kvalifikaci, došel jsem až do osmifinále. Tady jsem začal kvalifikací a končím kvalifikací, kruh se uzavřel. Už nezáleží na tom, jestli uspěji, nebo ne. Chci jen hrát dobře – pro své poslední Roland Garros a možná i pro svůj poslední zápas kariéry,“ dodal dojatý Belgičan.

Goffin se po vítězství v kvalifikaci rozplakal. Na úspěchu už nezáleží, řekl

