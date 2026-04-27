Choreo i speciální dresy. Kustodka se po 27 letech v klubu dočkala velkého rozloučení

  19:01
Fotbalisté nizozemského klubu Go Ahead Eagles doma o víkendu remizovali s AZ Alkmaar 0:0. Ještě před výkopem se ale naplněný stadion rozloučil se ženou, která se na chodu týmu podílela neuvěřitelných sedmadvacet let.
Po 27 letech v klubu Go Ahead Eagles se kustodka Carla Whittieová dočkala velkého rozloučení přímo na stadionu. | foto: imago sportfotodienst / IMAGOČTK

Carla Whittieová strávila v klubu z města Deventer téměř tři desetiletí. Začínala v roce 1998 jako dobrovolnice v prádelně a skladu, postupně se z ní ale stala pevná součást každodenního fungování mužstva. Nyní odchází do zaslouženého důchodu a fanoušci jí připravili rozloučení, na které jen tak nezapomene.

❤️ Fotbal nejsou jen hvězdy na hřišti. Tohle je Carla. ⭐️ Dlouhých 27 let pracovala v prádelně nizozemského prvoligového klubu Go Ahead Eagles.

Víc než čtvrt století se starala o to, aby hráči vždy vyběhli na trávník v perfektních dresech. Po této sezóně ale odchází do zaslouženého důchodu. A reakce klubu? Carla se před víkendovým zápasem dočkala speciální ceremoniálu přímo na hrací ploše, a hlavně obrovského chorea z dílny domácích ultras. ️

26. dubna 2026 v 19:57, příspěvek archivován: 27. dubna 2026 v 11:50
Ještě před výkopem převzala přímo na hřišti pamětní ocenění, na tribunách se pak objevil velký transparent s jejím portrétem a nápisem „Ikona klubu Carla. Děkujeme za všechno!“. Hráči navíc nastoupili v dresech s poděkováním, čímž dali jasně najevo, jak důležitá pro ně jejich kustodka byla.

Whittieová během let zažila s klubem téměř vše, postupy, sestupy i návrat mezi elitu. V minulé sezoně se navíc radovala z triumfu v Nizozemském poháru a účasti v evropských pohárech.

Vítězka Zrádců a playmate v roli kustodky. Šáchová na Žižkově prala dresy

Její postavení v rámci klubu se přitom výrazně proměnilo. „Když jsem začínala, nesměla jsem do kabiny a nebyla jsem ani na týmové fotce. Kustodi tehdy nebyli součástí týmu,“ vzpomínala dříve pro klubový web. „Dnes je to jiné. Hráči jsou moji kolegové.“

Na své dlouholeté působení je však právem hrdá. „Myslím, že jsem v současné organizaci jediná, kdo tu vydržel tak dlouho. Jsem na to opravdu pyšná,“ dodala. V klubu si za tu dobu vybudovala výjimečné postavení a jak sami zástupci Go Ahead Eagles během rozlučky uvedli, byla „milována zaměstnanci, hráči i fanoušky“.

