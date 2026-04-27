Carla Whittieová strávila v klubu z města Deventer téměř tři desetiletí. Začínala v roce 1998 jako dobrovolnice v prádelně a skladu, postupně se z ní ale stala pevná součást každodenního fungování mužstva. Nyní odchází do zaslouženého důchodu a fanoušci jí připravili rozloučení, na které jen tak nezapomene.
Ještě před výkopem převzala přímo na hřišti pamětní ocenění, na tribunách se pak objevil velký transparent s jejím portrétem a nápisem „Ikona klubu Carla. Děkujeme za všechno!“. Hráči navíc nastoupili v dresech s poděkováním, čímž dali jasně najevo, jak důležitá pro ně jejich kustodka byla.
Whittieová během let zažila s klubem téměř vše, postupy, sestupy i návrat mezi elitu. V minulé sezoně se navíc radovala z triumfu v Nizozemském poháru a účasti v evropských pohárech.
Její postavení v rámci klubu se přitom výrazně proměnilo. „Když jsem začínala, nesměla jsem do kabiny a nebyla jsem ani na týmové fotce. Kustodi tehdy nebyli součástí týmu,“ vzpomínala dříve pro klubový web. „Dnes je to jiné. Hráči jsou moji kolegové.“
Na své dlouholeté působení je však právem hrdá. „Myslím, že jsem v současné organizaci jediná, kdo tu vydržel tak dlouho. Jsem na to opravdu pyšná,“ dodala. V klubu si za tu dobu vybudovala výjimečné postavení a jak sami zástupci Go Ahead Eagles během rozlučky uvedli, byla „milována zaměstnanci, hráči i fanoušky“.