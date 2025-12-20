Moment neunikl televizním expertům tamní televize TV4. Petter Rönnqvist ho ve studiu označil za trapné, jeho kolega Joel Lundqvist mluvil o zbytečném překročení hranic: „První provokace byla ještě v rámci srandy, to druhé už bylo úplně zbytečné.“
Kovacs si však kritiku nenechal líbit a po zápase reagoval ostře. „Myslím si, že by se Petter Rönnqvist měl starat o svoje věci a přestat v televizi pomlouvat. Říká si expert, ale nemá pravdu snad v ničem. Možná by měl raději skončit,“ řekl pro švédský portál Sportbladet.
Podle sedmadvacetiletého útočníka šlo o reakci na chování příznivců Djurgaardenu. „Když mohou fanoušci stát a ukazovat nám prostředníček, proč bychom jim ho nemohli vrátit? Je to jednoduché – kdo rozdává, musí i brát,“ vysvětlil Kovacs.
|
Verstappen mění číslo na monopostu. Jedničku přenechá novému šampionovi
Zároveň připustil, že provokace k hokeji patří. „Oni na mě celou dobu křičí a ukazují gesta. Já to vlastně miluju. Jen mi přijde směšné, když pak někdo v televizi brečí a tváří se jako nestranný expert.“
Kovacs je dlouhodobě známý svým chováním na hraně. I tentokrát jeho gesto rozdělilo názory fanoušků i expertů.