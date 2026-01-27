Georgina popsala Ronaldův den bez tréninku: Volno tráví v přísném režimu

David Chuchma
  18:29
I ve dnech, kdy její snoubenec Cristiano Ronaldo neodjede na klubový trénink, zůstává věrný přísnému režimu. Georgina Rodríguezová popsala rutinu portugalské fotbalové hvězdy.
Fotbalista Cristiano Ronaldo se i ve čtyřiceti letech pyšní figurou dvacátníka,...

Fotbalista Cristiano Ronaldo se i ve čtyřiceti letech pyšní figurou dvacátníka, jeho čtrnáctiletý syn Cristiano junior má také vypracovanou postavu a dokonce už svého tátu přerostl. (červen 2025) | foto: Instagram @cristiano

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve...
Cristiano Ronaldo se zlobí v utkání s Irskem.
STŘÍDÁME. Cristiano Ronaldo jde ze hry, kouč Roberto Martínez mu děkuje.
Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...
Podle Georginy vstává Ronaldo velmi brzy, zhruba v šest hodin ráno. Hned po probuzení se věnuje lehkému cvičení a důležitou součástí začátku dne je podle něj hydratace. Ráno pije velké množství vody, protože věří, že nový den má začínat s pocitem fyzické síly a zdraví.

Po ranní aktivitě následuje delší fáze odpočinku. Zhruba hodinu a půl relaxuje, teprve poté přichází snídaně. Ta je podle Georginy jednoduchá a zaměřená na kvalitní suroviny – ovoce, sýr a vejce.

Ani den bez oficiálního tréninku ale pro Ronalda neznamená úplné volno. Po jídle se znovu přesouvá do posilovny, kde tráví až dvě hodiny silovým tréninkem.

Následně přichází další odpočinek a klidnější část dne. Odpoledne věnuje rodině nebo přátelům, snaží se zpomalit a načerpat energii mimo sportovní prostředí. Aktivní závěr dne však zůstává zachován. Před spaním chodí plavat, což považuje za ideální způsob, jak uvolnit svaly a zároveň tělo připravit na regeneraci během noci.

Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida! ❤️

27. ledna 2026
Informace o Ronaldově „volném dni“ sdílela Georgina Rodríguezová na svém instagramu. Zapadají do dlouhodobého obrazu fotbalisty, který je známý extrémní disciplínou, důrazem na regeneraci a precizně nastaveným životním stylem.

Právě tato důslednost bývá často zmiňována jako jeden z klíčových důvodů, proč si Ronaldo dokázal udržet špičkovou výkonnost i ve vyšším sportovním věku – a to i ve dnech, které by jiní profesionálové považovali za volné.

