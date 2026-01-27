Podle Georginy vstává Ronaldo velmi brzy, zhruba v šest hodin ráno. Hned po probuzení se věnuje lehkému cvičení a důležitou součástí začátku dne je podle něj hydratace. Ráno pije velké množství vody, protože věří, že nový den má začínat s pocitem fyzické síly a zdraví.
Po ranní aktivitě následuje delší fáze odpočinku. Zhruba hodinu a půl relaxuje, teprve poté přichází snídaně. Ta je podle Georginy jednoduchá a zaměřená na kvalitní suroviny – ovoce, sýr a vejce.
Ani den bez oficiálního tréninku ale pro Ronalda neznamená úplné volno. Po jídle se znovu přesouvá do posilovny, kde tráví až dvě hodiny silovým tréninkem.
Následně přichází další odpočinek a klidnější část dne. Odpoledne věnuje rodině nebo přátelům, snaží se zpomalit a načerpat energii mimo sportovní prostředí. Aktivní závěr dne však zůstává zachován. Před spaním chodí plavat, což považuje za ideální způsob, jak uvolnit svaly a zároveň tělo připravit na regeneraci během noci.
Informace o Ronaldově „volném dni“ sdílela Georgina Rodríguezová na svém instagramu. Zapadají do dlouhodobého obrazu fotbalisty, který je známý extrémní disciplínou, důrazem na regeneraci a precizně nastaveným životním stylem.
Právě tato důslednost bývá často zmiňována jako jeden z klíčových důvodů, proč si Ronaldo dokázal udržet špičkovou výkonnost i ve vyšším sportovním věku – a to i ve dnech, které by jiní profesionálové považovali za volné.