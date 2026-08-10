Radostnou novinu zveřejnili společně na sociálních sítích, kde sdíleli několik fotografií doplněných emoji prstenu a stříbrného srdce. Budoucí nevěsta se na snímcích pochlubila zásnubním prstenem s výrazným žlutým kamenem.
Páru pogratulovali například piloti Sergio Pérez, Oscar Piastri či Carlos Sainz nebo Russellův týmový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli. Přidali se také tenista Jannik Sinner či herec a moderátor Terry Crews.
Russell a Montero Mundtová tvoří pár od roku 2020 a jejich seznámení mělo poněkud nečekaný začátek. Carmen měla podle jejich pozdějšího vyprávění původně vyrazit na schůzku s Russellovým kamarádem. Plány se však změnily a dorazil britský pilot.
Tehdejší studentka ekonomie a podnikání přitom vůbec netušila, s kým má tu čest. Svět formule 1 jí nezajímal, což už v současnosti pochopitelně neplatí.
Montero Mundtová se aktuálně věnuje podnikání a investicím, založila také vlastní kosmetickou značku. Na instagramu ji sleduje přibližně 940 tisíc lidí, Russell má kolem 9 milionů sledujících.