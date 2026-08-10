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George Russell se bude ženit. Pilot formule 1 požádal o ruku dlouholetou partnerku

Autor:
  10:24
George Russell a Carmen Montero Mundtová

George Russell a Carmen Montero Mundtová | foto: Profimedia.cz

George Russell se zasnoubil s Carmen Montero Mundtovou.
George Russell se zasnoubil s Carmen Montero Mundtovou.
George Russell se zasnoubil s Carmen Montero Mundtovou.
George Russell a Carmen Montero Mundtová
12 fotografií
Pilot formule 1 George Russell oznámil zásnuby se svou dlouholetou partnerkou Carmen Montero Mundtovou. Romantickou žádost o ruku pár oslavil u moře.

Radostnou novinu zveřejnili společně na sociálních sítích, kde sdíleli několik fotografií doplněných emoji prstenu a stříbrného srdce. Budoucí nevěsta se na snímcích pochlubila zásnubním prstenem s výrazným žlutým kamenem.

Páru pogratulovali například piloti Sergio Pérez, Oscar Piastri či Carlos Sainz nebo Russellův týmový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli. Přidali se také tenista Jannik Sinner či herec a moderátor Terry Crews.

Russell a Montero Mundtová tvoří pár od roku 2020 a jejich seznámení mělo poněkud nečekaný začátek. Carmen měla podle jejich pozdějšího vyprávění původně vyrazit na schůzku s Russellovým kamarádem. Plány se však změnily a dorazil britský pilot.

Tehdejší studentka ekonomie a podnikání přitom vůbec netušila, s kým má tu čest. Svět formule 1 jí nezajímal, což už v současnosti pochopitelně neplatí.

Montero Mundtová se aktuálně věnuje podnikání a investicím, založila také vlastní kosmetickou značku. Na instagramu ji sleduje přibližně 940 tisíc lidí, Russell má kolem 9 milionů sledujících.

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Témata: George Russell

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