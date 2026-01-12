Přes OnlyFans k olympijskému zlatu? Bobista volí netradiční cestu k fanouškům

Nadcházející olympijské hry mohou pro německého bobistu Georga Fleischhauera znamenat splnění sportovního snu. Sedmatřicetiletý brzdař cílí na zlato po boku pilota Johannese Lochnera, pozornost na sebe ale upoutal i nečekaným krokem mimo ledové koryto.
Němci Johannes Lochner a Georg Fleischhauer ovládli závody dvojbobů v...

Němci Johannes Lochner a Georg Fleischhauer ovládli závody dvojbobů v Innsbrucku. | foto: AP

Němečtí bobisté Johannes Lochner (vpravo) a Georg Fleischhauer se radují z...
Německá posádka Johannes Lochner a Georg Fleischhauer.
Mariama Jamankaová a Lisa Buckwitzová z Německa ovládly závod bobistek
Lisa Buckwitzová (Mnichov, 22. ledna 2018)
Fleischhauer patří k absolutní špičce svého oboru. Loni v létě o něj stál prakticky každý elitní pilot včetně rekordmana Francesca Friedricha. Brzdař se ale rozhodl zůstat věrný Lochnerovi, jenž aktuálně vede Světový pohár, a pokračovat v jeho posádce s jasným cílem: získat olympijské zlato a sesadit dlouholetého rivala z trůnu.

O to víc možná překvapilo Fleischhauerovo rozhodnutí prezentovat se mimo tradiční sociální sítě na platformě pro dospělé. Zatímco řada sportovkyň už OnlyFans využívá delší dobu, bobista je prvním špičkovým německým zimním sportovcem, který se touto cestou vydal.

„Nejsem pornohvězda,“ zdůrazňuje Fleischhauer, vystudovaný ekonomický inženýr, který vedle sportu pracuje také v auditorské společnosti. OnlyFans pro něj představuje další zdroj příjmů, ale především možnost nabídnout fanouškům pohled do náročného života vrcholového sportovce.

georg.fleischhauer

Letzte Tage im Trainingslager.
Der Körper ist müde – der Kopf darf es nicht sein.
Montag heißt: Motivation. Fokus. Kein Zentimeter nachlassen.

Jede Einheit zählt. Jeder Schub. Jede Wiederholung.
Wir trainieren nicht nur für den Moment,
sondern für das, was im Winter kommt.
Für die Olympischen Spiele. #Cortina2026

Augen nach vorn. Herz im Jetzt.
Alles geben – bis zum letzten Tag. ❄️

#MondayMotivation #RoadToOlympics #Fokus #TrainHard #WinterIsComing
@celina.rdlr

Last days of training camp.
The body is tired – the mind can’t be.
Monday means: motivation. focus. no holding back.

Every session counts. Every push. Every repetition.
We’re not just training for today,
we’re training for what’s coming this winter.
For the Olympic Games.

Eyes forward. Heart in the moment.
Give it all – until the very last day. ❄️

11. srpna 2025 v 10:34, příspěvek archivován: 12. ledna 2026 v 11:41
„Na olympiádě může moje tělo rozhodovat o setinách sekundy. Jde o maximální svalovou sílu, sprint a výbušnost,“ vysvětluje ve vyjádření pro deník Bild.

Rodák ze Saska, vážící kolem 105 kilogramů s minimem tělesného tuku, se přitom neodhaluje jen fyzicky. Mluví i o psychickém tlaku, pochybnostech a vnitřních monolozích. „Chci lidem ukázat, co se skrývá za fasádou. Cesta k úspěchu není extrémní jen fyzicky, ale i psychicky a neskládá se jen z lesklých obrázků a medailí,“ říká.

Fleischhauer přitom není jediným jménem německého bobování spojeným s platformou OnlyFans. Už v říjnu 2024 oznámila spolupráci také olympijská vítězka z Pchjongčchangu Lisa Buckwitzová. Německá bobistka, která byla v minulosti tváří časopisu Playboy, uvedla, že i ona využívá platformu především ke sdílení zákulisí, každodenní rutiny a týmové dynamiky.

