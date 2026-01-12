Přes OnlyFans k olympijskému zlatu? Bobista volí netradiční cestu k fanouškům

Fleischhauer patří k absolutní špičce svého oboru. Loni v létě o něj stál prakticky každý elitní pilot včetně rekordmana Francesca Friedricha. Brzdař se ale rozhodl zůstat věrný Lochnerovi, jenž aktuálně vede Světový pohár, a pokračovat v jeho posádce s jasným cílem: získat olympijské zlato a sesadit dlouholetého rivala z trůnu.
O to víc možná překvapilo Fleischhauerovo rozhodnutí prezentovat se mimo tradiční sociální sítě na platformě pro dospělé. Zatímco řada sportovkyň už OnlyFans využívá delší dobu, bobista je prvním špičkovým německým zimním sportovcem, který se touto cestou vydal.
„Nejsem pornohvězda,“ zdůrazňuje Fleischhauer, vystudovaný ekonomický inženýr, který vedle sportu pracuje také v auditorské společnosti. OnlyFans pro něj představuje další zdroj příjmů, ale především možnost nabídnout fanouškům pohled do náročného života vrcholového sportovce.
„Na olympiádě může moje tělo rozhodovat o setinách sekundy. Jde o maximální svalovou sílu, sprint a výbušnost,“ vysvětluje ve vyjádření pro deník Bild.
Rodák ze Saska, vážící kolem 105 kilogramů s minimem tělesného tuku, se přitom neodhaluje jen fyzicky. Mluví i o psychickém tlaku, pochybnostech a vnitřních monolozích. „Chci lidem ukázat, co se skrývá za fasádou. Cesta k úspěchu není extrémní jen fyzicky, ale i psychicky a neskládá se jen z lesklých obrázků a medailí,“ říká.
Fleischhauer přitom není jediným jménem německého bobování spojeným s platformou OnlyFans. Už v říjnu 2024 oznámila spolupráci také olympijská vítězka z Pchjongčchangu Lisa Buckwitzová. Německá bobistka, která byla v minulosti tváří časopisu Playboy, uvedla, že i ona využívá platformu především ke sdílení zákulisí, každodenní rutiny a týmové dynamiky.