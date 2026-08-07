Gavi dodržel slovo. Po triumfu Španělska na mistrovství světa si nechal obarvit vlasy

Jeho proměna okamžitě vyvolala bouřlivé reakce fanoušků i spoluhráčů. Na nový účes reagoval například Lamine Yamal. Video z celého procesu sdílel i Gaviho kadeřník.
Po Marcu Cucurellovi je Gavi dalším španělským reprezentantem, který dodržel sázku spojenou se ziskem světového titulu. Obránce Realu Madrid si totiž po oslavách zlata nechal vytetovat trenéra Luise de la Fuenteho s trofejí pro mistry světa.
Dvaadvacetiletý záložník dostal spolu s ostatními španělskými reprezentanty třítýdenní dovolenou, rozhodl se ji ale zkrátit a k Barceloně se připojil už ve čtvrtek. Důvod je zřejmý. Na mistrovství světa totiž nepatřil k nejvytíženějším hráčům týmu. Nastoupil v úvodním utkání proti Kapverdám, ale v šesti z posledních sedmi zápasů zůstal mezi náhradníky a v osmifinále proti Rakousku odehrál jen pět minut.
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Gavi přitom závěr minulé sezony zvládl výborně po návratu z dlouhé pauzy způsobené operací kolena. Nyní se po světovém triumfu vrací do Barcelony plně připraven a od nové sezony si slibuje výrazně větší roli v týmu Hansiho Flicka.