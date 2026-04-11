Gauffová se pustila do kritiků. Dělejte si, co chcete, radí mladým dívkám

  8:30
Tenistka Coco Gauffová se ostře ohradila proti kritice, která se na ni snesla po nedávném focení pro módní značku Miu Miu. Světová trojka čelila na sociálních sítích negativním komentářům kvůli svému vzhledu, konkrétně účesu, a rozhodla se na ně reagovat otevřeným videem.
foto: Reuters

Dvaadvacetiletá Američanka přiznala, že se nedávno po delší době vrátila na sociální síť X a hned narazila na vlnu kritiky. „Viděla jsem tisíce lidí, kteří komentovali, jak vypadám. A rozhodně to nebylo v pozitivním smyslu,“ popsala v osmiminutovém videu, které zveřejnila na TikToku.

Terčem posměšků se stal její přirozený vzhled v nové kampani. Někteří uživatelé označovali její vlasy za neupravené nebo nehodící se k luxusní módní značce. Gauffová ale podobné reakce odmítá. „Minimalismus je krásný,“ uvedla ve videu. „Dělejte si, co chcete, protože lidé vás budou kritizovat tak jako tak.“

big bag day means my @miumiu Vivant can carry just about anything I need #MiuMiu #MiuMiuSS26 #ad

2. dubna 2026 v 19:53, příspěvek archivován: 10. dubna 2026 v 11:28
Gauffová, vítězka dvou grandslamových titulů ve dvouhře a jednoho ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové, zdůraznila, že zvolila přirozený styl záměrně a že její vlasy jsou plnohodnotnou součástí její identity. „Moje vlasy jsou dostatečně dobré na to, aby reprezentovaly značku jako Miu Miu. A pokud jsou dostatečně dobré pro tohle, jsou dostatečně dobré i pro vás.“

Silnou část svého sdělení směřovala především k mladým dívkám. „Všem mladým černošským dívkám, které mají vlasy jako já, vzkazuji: dělejte si s nimi, co chcete,“ řekla. „Lidé, kteří kritizují váš vzhled, jsou často sami nejistí. Nemá to nic společného s vámi.“

Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Jsme zvířata v zoo? zlobí se Šwiateková

Aktuální světová trojka se dlouhodobě nebojí otevírat osobnější témata. Už v minulosti mluvila například o psychickém tlaku i o pochybnostech o sobě samé. „Někdy mám pocit, že do profesionálního sportu nepatřím,“ přiznala během nedávného turnaje v Miami. „Musím si neustále připomínat, kdo jsem a čeho jsem dosáhla,“ svěřila se médiím.

