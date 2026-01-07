Devětadvacetiletý francouzský jezdec sdílel na Instagramu sérii fotografií ze své dovolené. Příspěvek označil jako „sněhový ráj“ a zachytil v něm nejen sebe na sjezdovce, ale i jízdu na lanovce či snímky s partnerkou Kikou Gomesovou.
Část fanoušků si však všimla detailu, který vyvolal silné reakce – Gasly měl na sobě červenou bundu připomínající éru Ferrari, v níž Schumacher závodil s výrazným logem tabákového sponzora Marlboro.
Fotografie zveřejnil v den, kdy sedminásobný mistr světa formule 1 oslavil 57. narozeniny. Zároveň uplynulo něco přes dvanáct let od vážné nehody, kterou Schumacher utrpěl při lyžování mimo sjezdovku ve francouzských Alpách. Od té doby je bývalý šampion v domácí péči a jeho rodina přísně střeží jakékoli informace o jeho zdravotním stavu.
Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové
Právě souvislost mezi lyžováním, ikonickou červenou barvou a datem zveřejnění vedla část fanoušků k přesvědčení, že šlo o záměrnou poctu. Jiní to však považovali za nevhodné. „Nechápu, jak si mohl myslet, že je to dobrý nápad,“ objevilo se v jedné z reakcí. Další označovali gesto za necitlivé a nešťastné s ohledem na okolnosti Schumacherova zranění.
Kritické hlasy zaznívaly i na Instagramu, kde někteří fanoušci vyjadřovali pocit, že spojení formule 1 a lyžování v tomto kontextu působí problematicky. Podle nich se taková forma připomínky slavného jezdce míjí účinkem.
Gasly se ke kritice zatím veřejně nevyjádřil. Jeho příspěvek ale znovu ukázal, jak citlivým tématem Schumacherův osud pro fanoušky formule 1 zůstává – a jak tenká může být hranice mezi poctou a kontroverzí.