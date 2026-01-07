Gasly vyvolal kritiku. V ikonické bundě lyžoval v den Schumacherových narozenin

David Chuchma
  11:14
Pilot formule 1 Pierre Gasly se dostal pod palbu fanoušků poté, co na sociálních sítích zveřejnil fotografie z lyžařského výletu v Alpách. Na snímcích má na sobě červenou bundu s motivem Marlboro, což mnozí vnímali jako nešťastný „hold“ legendárnímu Michaelu Schumacherovi v den jeho narozenin.
Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má...

Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má na sobě červenou bundu připomínající éru Michaeal Schumachera. Fotografie vznikly v den narozenin sedminásobného mistra světa a vyvolaly mezi fanoušky kontroverzi. | foto: Instagram @pierregasly

Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má...
Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má...
Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má...
44 fotografií

Devětadvacetiletý francouzský jezdec sdílel na Instagramu sérii fotografií ze své dovolené. Příspěvek označil jako „sněhový ráj“ a zachytil v něm nejen sebe na sjezdovce, ale i jízdu na lanovce či snímky s partnerkou Kikou Gomesovou.

Schumacher měl 57. narozeniny. Dcera mu napsala dojemné přání k rodinné fotografii

Část fanoušků si však všimla detailu, který vyvolal silné reakce – Gasly měl na sobě červenou bundu připomínající éru Ferrari, v níž Schumacher závodil s výrazným logem tabákového sponzora Marlboro.

Fotografie zveřejnil v den, kdy sedminásobný mistr světa formule 1 oslavil 57. narozeniny. Zároveň uplynulo něco přes dvanáct let od vážné nehody, kterou Schumacher utrpěl při lyžování mimo sjezdovku ve francouzských Alpách. Od té doby je bývalý šampion v domácí péči a jeho rodina přísně střeží jakékoli informace o jeho zdravotním stavu.

Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové

Právě souvislost mezi lyžováním, ikonickou červenou barvou a datem zveřejnění vedla část fanoušků k přesvědčení, že šlo o záměrnou poctu. Jiní to však považovali za nevhodné. „Nechápu, jak si mohl myslet, že je to dobrý nápad,“ objevilo se v jedné z reakcí. Další označovali gesto za necitlivé a nešťastné s ohledem na okolnosti Schumacherova zranění.

Kritické hlasy zaznívaly i na Instagramu, kde někteří fanoušci vyjadřovali pocit, že spojení formule 1 a lyžování v tomto kontextu působí problematicky. Podle nich se taková forma připomínky slavného jezdce míjí účinkem.

Gasly se ke kritice zatím veřejně nevyjádřil. Jeho příspěvek ale znovu ukázal, jak citlivým tématem Schumacherův osud pro fanoušky formule 1 zůstává – a jak tenká může být hranice mezi poctou a kontroverzí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. BytomFotbal - - 7. 1. 2026:Olomouc vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:00
  • 1.50
  • 4.22
  • 4.70
Krumich vs. GentzschTenis - - 7. 1. 2026:Krumich vs. Gentzsch //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:50
  • 1.87
  • -
  • 1.85
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Chomutov vs. SlaviaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.11
  • 2.30
Zlín vs. TřebíčHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

Dál potvrzuje status jednoho z nejlepších hokejistů na světě. V noci David Pastrňák dvakrát skóroval na ledě Seattlu (4:7) a zase poskočil v historických tabulkách o kus výše. Stal se druhým...

7. ledna 2026  12:13

Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto

Premium
Martin Nečas v zápase s Carolinou.

Pouze dva Češi v přepestrých dějinách NHL dosáhli na sto bodů v sezoně. Jaromíru Jágrovi se senzační počin podařil pětkrát, Davidu Pastrňákovi zatím třikrát. Letos by se k nim mohl přidat třetí...

7. ledna 2026

Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

Olomoucký Krastenbergs se gólem a asistencí podílel na skalpu Brna.

Z plechárny na olympiádu. Lotyšský útočník hokejové Olomouce Renars Krastenbergs se v úterý dozvěděl, že bude svoji zemi reprezentovat na letošních zimních olympijských hrách. A pokud měl důvodů k...

7. ledna 2026  11:33

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  11:15

Gasly vyvolal kritiku. V ikonické bundě lyžoval v den Schumacherových narozenin

Pilot formule 1 Pierre Gasly zveřejnil snímky z lyžování v Alpách, na nichž má...

Pilot formule 1 Pierre Gasly se dostal pod palbu fanoušků poté, co na sociálních sítích zveřejnil fotografie z lyžařského výletu v Alpách. Na snímcích má na sobě červenou bundu s motivem Marlboro,...

7. ledna 2026  11:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Motocyklista Michek končí na Dakaru ve 4. etapě, pro Prokeše přiletěl vrtulník

Aktualizujeme
Martin Michek na trati Rallye Dakar

Motocyklista Martin Michek stejně jako loni nedokončí Rallye Dakar, ze slavné soutěže znovu odstoupil ve 4. etapě. Tovární jezdec čínského výrobce Hoto byl po 3. etapě dvanáctý v kategorii, ve středu...

7. ledna 2026  10:55

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam...

7. ledna 2026  10:33

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

7. ledna 2026

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.