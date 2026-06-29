Romantický seriál Off Campus, v češtině Na vejšce, se odehrává v prostředí univerzitního hokeje. Jednou z jeho hvězd je Belmont Cameli, který ztvárňuje Garretta Grahama, kapitána univerzitního týmu usilujícího o místo v Boston Bruins. Právě na tuto dějovou linku klub navázal a fiktivního hokejistu během draftu „povolal“ do akce.
Nápad měl na sociálních sítích mimořádný ohlas. Bruins na Instagramu sleduje zhruba 1,8 milionu lidí a příspěvky s Camelim rychle zastínily i samotná draftová oznámení. První den klub informoval o příchodu JJ Peterky. Zveřejnil video, v němž se Garrett Graham objevil v bostonském dresu a s nadsázkou oznámil, že on novou posilou týmu není.
Rozdíl v reakcích byl výrazný. Zatímco příspěvek o Peterkovi získal přibližně 13 tisíc lajků, video s Belmontem Camelim nasbíralo téměř 180 tisíc. Podobně dopadly i další posty z draftového víkendu. Oznámení o sedmi draftovaných hráčích se pohybovala v řádu několika tisíc lajků, zatímco seriálový hokejista přitahoval desítky tisíc reakcí.
Fanoušci nápad oceňovali i v komentářích. „Marketingový tým si zaslouží povýšení,“ psali opakovaně. Další vyzývali klub, aby dres s číslem 44, který měl Garrett Graham ve videu na sobě, zařadil do oficiálního merche.
Kampaň ale vyvolala i kritiku. Někteří upozorňovali, že vzhledem k tomu, že červen je měsícem hrdosti, mohl klub do podobné akce zapojit také Ilju Rozanova, postavu ze seriálu Spalující rivalita. Queer hokejová romance vyšla na začátku roku a Rozanov v ní vystupuje jako kapitán týmu Boston Riders, fiktivní verze Bruins.
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