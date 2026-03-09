Madridský klub bude podle webu The Athletic film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Peaky Blinders: The Immortal Man) propagovat na svých sociálních sítích. V rámci partnerství se připravuje také krátké promo video s hvězdami týmu.
Ve spotu se mají objevit hráči Antoine Griezmann, José María Giménez, Ademola Lookman, Alexander Sørloth a Koke.
Spolupráce vyvrcholí 14. března před utkáním 28. kola La Ligy, v němž Atlético na stadionu Metropolitano nastoupí proti Getafe. Při nástupu mají hráče domácího týmu na trávník doprovodit muži oblečení ve stylu ikonických gangsterů v bekovkách, kteří mají podle The Athletic symbolicky „zajišťovat bezpečnost“.
Samotný stadion se pro tuto akci promění v Birmingham 30. let minulého století. Fanoušci se mohou těšit na tematická místa včetně repliky hospody Garrison Tavern a dobového holičství. Chybět nebude ani velká vizuální show.
Pro Atlético jde o další výrazný marketingový tah. Klub v posledních letech sází na neobvyklé komerční projekty. Například loni v červenci se hráči zapojili do kampaně k seriálu Medvěd na Disney+, v níž se na jeden den proměnili v kuchaře.
Film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž je celovečerním pokračováním úspěšného seriálu. Navazuje na příběh hlavního hrdiny Thomase Shelbyho, kterého ztvárňuje držitel Oscara Cillian Murphy. Na Netflixu bude mít premiéru 20. března 2026.