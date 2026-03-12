Soukalová oznámila těhotenství prostřednictvím videa na instagramu. V něm zkouší několikery kalhoty, které nedokáže dopnout, zatímco ji partner popichuje slovy: „A není to tím břichem?“ Na konci se pak olympijská medailistka ze Soči objeví se zřetelným těhotenským bříškem a s úsměvem dodá: „Je to tím břichem.“
K videu připojila i vzkaz pro fanoušky. „Krásný den vám všem. Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena či členku.“
Pod příspěvkem se okamžitě začaly množit gratulace.
„Nejoriginálnější způsob oznámení těhotenství, boží. Moc gratuluju a ať je vše v pořádku,“ napsala jedna ze sledujících. „Super oznámení. Těšíme se na štafetu,“ přidala další. Mezi gratulanty nechyběly ani známé tváře, například bývalá kolegyně Soukalové z televize Gabriela Lašková nebo zpěvačka Tonya Graves.
Soukalová s Kadeřábkem mají společně dceru Izabelu Gabrielu, která se narodila v září 2021. Partneři jsou zasnoubení, tuto novinku zase oznámili originálně v závěru snímku o životě bývalé biatlonistky Pravda se pořád vyplatí.