Hvězda běhu na lyžích Karlssonová zářila na galavečeru. Pochválil ji i Adidas

Na olympijské hry Karlssonová přijížděla jako jedna z hlavních favoritek a svou roli rychle potvrdila. Zvítězila ve skiatlonu i v závodě na 10 kilometrů, přidala stříbro ze štafety a zařadila se mezi největší hvězdy her.
Když skončí sezona. Jak odpočívají medailistky z letošní olympiády?
Po konci závodního kolotoče se šestadvacetiletá běžkyně na lyžích čím dál častěji objevuje i mimo sportovní prostředí. Jednou z akcí byl galavečer magazínu Elle, který patří mezi největší módní události ve Švédsku.
Karlssonová dorazila na červený koberec a následně i na večírek, kde se pohybovala po boku dalších známých osobností, včetně švédských herců Simona Lööfa a Pelleho Holmströma.
Právě z tohoto večera sdílela na svých sociálních sítích několik fotografií. „Oblékni se hezky, říkali. My jsme slyšeli: Adidas,“ napsala k příspěvku s nadsázkou. „Výzva splněna stylově,“ reagovala přímo samotná značka.