Hvězda běhu na lyžích Karlssonová zářila na galavečeru. Pochválil ji i Adidas

Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová má za sebou mimořádně povedenou sezonu, kterou korunovala třemi olympijskými medailemi. Po jejím konci si užívá zaslouženou pauzu, kterou vedle odpočinku tráví také mediálními povinnostmi a návštěvami společenských akcí.
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...

Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné věnuje mediálním povinnostem a návštěvám společenských akcí. Na svých sociálních sítích se pochlubila fotkami z červeného koberce a afterparty magazínu Elle. | foto: Instagram @fridakarlsson

Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...
Na olympijské hry Karlssonová přijížděla jako jedna z hlavních favoritek a svou roli rychle potvrdila. Zvítězila ve skiatlonu i v závodě na 10 kilometrů, přidala stříbro ze štafety a zařadila se mezi největší hvězdy her.

Po konci závodního kolotoče se šestadvacetiletá běžkyně na lyžích čím dál častěji objevuje i mimo sportovní prostředí. Jednou z akcí byl galavečer magazínu Elle, který patří mezi největší módní události ve Švédsku.

Karlssonová dorazila na červený koberec a následně i na večírek, kde se pohybovala po boku dalších známých osobností, včetně švédských herců Simona Lööfa a Pelleho Holmströma.

Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...

Právě z tohoto večera sdílela na svých sociálních sítích několik fotografií. „Oblékni se hezky, říkali. My jsme slyšeli: Adidas,“ napsala k příspěvku s nadsázkou. „Výzva splněna stylově,“ reagovala přímo samotná značka.

Hvězda běhu na lyžích Karlssonová zářila na galavečeru. Pochválil ji i Adidas

Olympijská vítězka v běhu na lyžích Frida Karlssonová se po sezoně mimo jiné...

Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová má za sebou mimořádně povedenou sezonu, kterou korunovala třemi olympijskými medailemi. Po jejím konci si užívá zaslouženou pauzu, kterou vedle odpočinku...

